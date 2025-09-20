El bonito detalle del Cádiz CF con Cervera por su cumpleaños: cómo le va en el Tenerife

El 20 de septiembre es un día especial que acompaña a Álvaro Cervera desde su nacimiento en aquella fecha de 1965. El ex entrenador del Cádiz CF ha cumplido 60 años ese mismo día de 2025 y ha recibido numerosas felicitaciones.

El técnico recorre su segunda etapa en el banquillo del Tenerife (la primera fue entre 2012 y 2015 antes de llegar al conjunto amarillo) y su actual club ha publicado una felicitación en sus cuentas oficiales.

Desde la entidad cadista también se han acordado de Cervera con un bonito detalle en forma de felicitación desde sus canales en redes sociales.

El mensaje del club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla ha sido el siguiente: "¡Hoy el entrenador con más partidos de nuestra historia está de celebración! ¡Feliz Cumpleaños, Álvaro Cervera!"

Cervera está considerado por muchos como el mejor entrenador en la historia del Cádiz CF. Llevó al equipo amarillo desde Segunda División B hasta Primera y es largo el técnico con más encuentros en el banquillo cadista: 257. Es también el entrenador con más victorias de amarillo con 97.

El mensaje del Cádiz CF no tardó en tener respuestas de aficionados que se sumaron a felicitaron y agradecieron el gesto del club. Cervera fue destituido como técnico cadista en enero de 2022 con el equipo metido en zona de descenso de Primera a Segunda. Fue despedido con honores por la afición pero no por el club, al que denunció por impago. Con el paso del tiempo, ambas partes llegaron a un acuerdo que evitó el juicio.

Cervera se hizo cargo del Tenerife con la temporada 2024-25 ya en marcha y el cuadro chicharrero hundido en la clasificación. El descenso era inevitable y ahora en Primera Federación no hay otro objetivo que no sea el ascenso a la categoría de plata. El equipo isleño ha empezado con fuerza el nuevo curso 2025-26, líder del grupo 1 con un pleno de victorias (tres de tres) con la que se posiciona desde el primer momento como claro candidato al ascenso. El domingo 21 recibe al Ourense en el Heliodoro Rodríguez López.