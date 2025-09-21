Sergio Ortuño explica la clave de su primer gol en el Cádiz CF

Sergio Ortuño fue uno de los actores principales en la victoria del Cádiz CF sobre el Málaga en La Rosaleda la tarde del domingo 21 de septiembre. El centrocampista marcó el único tanto del partido en una acción que él mismo comenzó al robar el balón en la zona de tres cuartos de campo. En declaraciones efectuadas a los medios oficiales de la entidad cadista, valoró el esfuerzo del equipo amarillo y la importancia de conseguir tres puntos fuera de casa.

Ortuño no escondió su felicidad. "Es un día redondo, además nuestra primera victoria fuera de casa, con toda la gente que ha venido y con sufrimiento otra vez". Subrayó que "son res puntos que son muy valiosos para nosotros".

El futbolista que aterrizó en el Cádiz CF en el mercado de verano también destacó el trabajo colectivo y las oportunidades creadas: "Venimos muy bien, segunda portería a cero seguida, hemos estado bien con balón. Hemos podido hacer el segundo en alguna ocasión y luego nos ha tocado juntarnos y sufrir. La gente que ha entrado de refresco también nos ha ayudado mucho".

El gol del mediollegó tras una gran presión del equipo en una jugada de la primera parte: "Le llega el balón a Álvaro (García Pascual), sabía que tiene un disparo muy fuerte y para el portero iba a ser difícil. Mi instinto me dijo que fuera a por el balón… y para dentro".

Con su aportación y el esfuerzo de todos, el Cádiz CF se adjudicó un triunfo de relevancia con el que confirma su brillante arranque en la temporada 2025-26.