García Pascual explica por qué fue especial el partido contra el Málaga: "He jugado delante de..."

Álvaro García Pascual fue uno de los protagonistas del duelo andaluz entre el Málaga y el Cádiz CF resuelto con victoria (0-1) de los amarillos la tarde del domingo 21 de septiembre. Para el delantero de Benalmádena fue un partido especial porque jugó en su tierra. Se mostró muy participativo mientras estuvo en el campo (fue sustituido en el minuto 81) hizo un remate al poste y aportó su grano de arena en la consecución de los tres puntos. De hecho, destacó la importancia del resultado en declaraciones a los medios oficiales de la entidad cadista.

El ariere no ocultó que se trataba de "un partido muy complicado, en un estadio con un gran ambiente". A pesar de la dificultad, resaltó la actuación colectiva. "Hemos estado unidos, como la familia que somos, y conseguimos tres puntos que valen oro", señaló poco después de la finalización del encuentro.

El atacente también participó en la jugada del único gol del partido. Explicó sobre la jugada que "vi un poco de espacio y no dudé en golpear la pelota. Más allá de la estadística, lo importante son los tres puntos. Contento por Ortuño (fue el autor del tanto) y, sobre todo, por el equipo".

Para García Pascual, el choque tuvo un matiz muy especial porque se disputó en su provincia de nacimiento. Afirmó el delantero que "Málaga es mi casa" y apuntó algo más: "He jugado delante de mi familia, mis amigos, mis profesores de toda la vida. Ha sido un partido muy bonito y más aún por estos tres puntos".

Con su aportación y la de todo el equipo, el Cádiz CF se llevó una victoria de prestigio que refuerza su excelente arranque del campeonato.