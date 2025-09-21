Las notas de los jugadores del Cádiz CF ante el Málaga: un puñado de sobresalientes

Víctor Aznad durante el partido contra el Málaga.

Víctor Aznar (2) No tuvo que realizar muchas paradas pero cuando le tocó lo hizo con seguridad.

Iza Carcelén (3) Partido muy serio, con enorme aplicación en defensa y con subidas por banda

Kovacevic (3) Un partido de altos vuelos, dominador del juego aéreo y veloz en el cierre de espacios en una tarde de mucho trabajo. Aguantó hasta el final pese a sus molestias.

Iker Recio (3) Tapó alto y por bajo sin dejar maniobrar a los delanteros del cuadro costasoleño.

Climent (2) Muy concentrado en la misión defensiva ante el constante asedio del Málaga.

Moussa Diakité (3) Menudo partidazo, intratable en el centro del campo y un zaguero más en el área donde no paró de abortar ataques del rival.

Sergio Ortuño (3) No sólo se aplicó en la labor destructiva en la medular sino que además marcó su primer gol como cadista que se tradujo en la victoria.

Tabatadze (2) El extremo al que Garitano había puesto como ejemplo cumplió la misión que le encomendó el entrenador. Además de aparecer en ataque (el portero evitó un gol suyo), se esforzó para ayudar a tapar la banda.

Efe Aghama (2) Hizo regates deslumbrantes y se vacío para ayudar a defender. Se fundió en la segunda mitad y tuvo que ser sustituido.

Suso (2) Dio critero a la circulación de la pelota y aunque la defensa no es su fuerte colaboró en en esa labor.

García Pascual (2) Apareció arrriba con peligro. Estuvo en la juaga del gol y en la segunda parte tiró al poste.

Brian Ocampo (1) Fue el primer suplente en saltar al césped. Ayudó a mantener la ventaja aunque no anduvo fino con el balón.

Álex Fernández (1) Aportó aire fresco en la fase decisiva del encuentro.

Diarra (1) Contribuyó a la consecución de los tres puntos con piernas y pulmones.

Dawda (s.c.) Trató de bajar la pelota en campo contrario en los instantes finales.