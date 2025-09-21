El Cádiz CF se hace grande en La Rosaleda (0-1)

El Cádiz CF consiguió la primera victoria como visitante de la temporada 2025-26 en el mismo escenario donde logró la última el pasado mes de marzo. Seis meses y medio transcurrieron entre una otra ante el mismo rival, el Málaga, en el estadio La Rosaleda. La formidable actuación defensiva permitió mantener la portería a cero y convertir en tres puntos de oro el gol de Sergio Ortuño. 0-1 y feliz regreso a casa.

El fútbol va de acierto en las áreas y eso fue lo que hizo el Cádiz CF, acertar, sobre todo en su parcela, donde supo contene a un adversario que fue a por todas. Fue el claro ejemplo de cuando un partido se gana desde la defensa. Triunfo, tres puntos y como mínimo tercero en la clasificación. Mejor, imposible.

Arrancaron los amarillos con un 4-4-2 y la novedosa presencia de Efe Aghama en su primera titularidad como cadista, ubicado en banda izquierda, mientras que Iuri Tabatadze comenzó en la derecha y se intercambió la posición con Suso en tres cuartos. Lo que no sorprendió fue el duelo de poder a poder que se estableció desde los compases iniciales entre las dos escuadras andaluzas, con presión en la salida por parte ambas. David Larrubia, en el minuto 5, firmó el primer disparo a puerta del partido, eso sí, flojo y con la pelota a las manos de Víctor Aznar.

La tarde comenzó entretenida, con los locales algo más enchufados. En el 7, Dani Lorenzo perdonó la vida al Cádiz CF en la que quizás fue la ocasión más clara de su vida. Solo delante de la portería, sin nadie que le molestase y con el cuero botando, lo envió alto cuando el gol parecía la resolución más probable.

Los gaditanos recibieron dos avisos en poco tiempo. O espabilaban o las iban a pasar canutas. Y despertaron. En el 8, primera oportunidad de los visitantes, muy clara, cuando García Pascual se plantó delante de Herrero pero su vaselina se perdió por encima del larguero.

Se entonaron los amarillos con el paso de los minutos. Efe empezó a inventar diabluras con el esférico, el equipo redobló su presión arriba, recuperó la posesión con frecuencia... e inauguró el marcador. En el 18, Sergio Ortuño aprovechó la indecisión de los costasoñelos en la salida del balón para robarlo en zona alta, sirvió a García Pascual, el remate del delantero lo repelió Herrero y el propio Ortuño, que siguió la jugada con atención, llegó antes que nadie para fusilar a placer y poner el 0-1. El centrocampista, que completó una gran acción, no pudo elegir un mejor momento paara abrir su cuenta anotadora como cadista.

El Cádiz CF no dejó de presionar arriba aunque también tuvo que echar atrás y remangarse para defender un resultado que era oro puro. Apretaron los de casa una y otra vez empujados por su afición (la hinchada amarilla también se hizo oír pese a estar en minoría), pero se toparon con un rápido repliegue de los amarillos, bien pertrechados en su parcela empeñados en llegar al descanso por delante en el marcador sin renunciar al ataque. En la prolongación, un derechazo de Tabatadze desde fuera del área no acabó en gol tras despejar Herrero la pelota con la mano derecha. El georgiano apareció arriba pero también se afanó en las importantes labores de destrucción. En la siguiete acción, abortó una internada de los blanquiazules.

El partido estaba en un contexto favorable a los amarillos, a los que espera un arduo trabajo en la segunda mitad para tratar de mantener o ampliar la renta. El asedio del Málaga fue 'in crescendo' frente a un Cádiz CF metido muy atrás con la intención de golpear a la contra. No lo tuvo fácil porque le costó tener el balón, careció de profundidad y lo apostó todo al sistema defensivo.

Por fin consiguió tener el esférico y en cuanto enlazó tres pases llegó a la portería contraria. En el 58, García Pascual se quedó a pocos centímetros de dejar casi resuelto el encuentro cuando el cañonazo desde la frontal del área que soltó en el minuto 58 estrelló el cuero en el poste.

Los amarilos empezaron a notar el esfuerzo. Unos más que otros. Efe se fue apagando hasta que fue relevado por Brian Ocampo en un momento caliente, con 25 minutos por delante y un rival que ya no daba tregua en en ataque. En el 65, Víctor Aznar impidió el empate al desviar el cuero tras el zapatazo de Larrubia.

Garitano buscó frescura con Yussi Diarra y Álex Fernández en pleno asedio de los malagueños. El equipo estaba resistiendo pero necesitaba el último paso para llevarse el botín. A esas alturas, en plena recta final, la clave pasaba por dejar la portería a cero.

Trabajarona destajo los visitantes, sufrieron arreones que capearon con seguridad. La incertidumbre se prolongó hasta el final con un marcador tan apretado, con los locales arriba y los amarillos sin ser capaces de montar una contra. En el 93, Víctor

FICHA TÉCNICA

Málaga CF: Herrera, Murillo, Einar, Montero (Eneko Jauregi, 81'), Víctor García (Dani Sánchez, 46'), Juanpe (Rafa Rodríguez, 70'), Brasanac (Dotor, 46'), Dani Lorenzo, Larrubia, Adrián Niño (Lobete, 31') y Chupe.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Sergio Ortuño, Tabatadze (Diarra, 70'), Efe Aghama (Brian Ocampo, 64'), Suso (Álex Fernández, 70') y García Pascual (Dawda, 81').

Gol: 0-1 (18') Sergio Ortuño

Árbitro: Jon Ander González Esteban (comité vasco). Amonestó al local Einar (58') y a los visitantes Climent e Iza Carcelén.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División) disputado en el estadio de La Rosaleda ante 26.932 espectadores, entre ellos una nutrida presencia de aficionados cadistas.