El Cádiz CF encuentra lanzador de penaltis con experiencia

El Cádiz CF terminó la primera vuelta de la Liga Hypermotion de la mejor manera posible. Venció (3-2) en casa al Sporting de Gijón, confirmó su estancia en la parte alta de la clasificación y prolongó su buena dinámica de resultados.

Justo al filo del ecuador de la temporada, además e ganar, que la prioridad, el Cádiz CF se quitó un peso de encima. Por fin marcó de penalti. Lo consiguió en el quinto intento de la presente temporada 2025-26.

Los lanzamientos desde el punto fatídico estaban siendo una losa. Antes del duelo contra los asturianos, los amarillos había fallado los cuatro que habían tenido a favor. Dos no cambiaron el rumbo del partido: Yussi Diarra no acertó en el duelo contra el UCAM Murcia de la Copa del Rey (victoria por 1-3) e Iza Carcelén tampoco en la visita liguera al Real Zaragoza (1-2). Álex Fernández tampoco atinó en el envite copero frente al Real Murcia (derrota por 3-2) y Suso, como sus compañeros, se topó con la intervención del portero en el encuentro de Liga ante la Cultural Leonesa que resolvió con un varapalo en el Nuevo Mirandilla (1-2).

El quinto penalti del curso por fin acabó entre las redes. Se lo guisó y se lo comió Iuri Tabatadze. Durante la segunda mitad del partido contra el Sporting, el georgiano fue derribado dentro del área y él mismo se encargó de ejecutar el máximo castigo decretado por el colegiado.

El atacante lo tiró a la perfección, con un potente disparo por alto imposible para cualquier guardameta. Ese gol se tradujo en el 3-0 y aunque en ese momento no parecía trascendental por la amplia diferencia en el marcador, al final sí tuvo importancia porque el rival hizo dos tantos y el enfrentamiento se resolvió por un ajustado 3-2.

Tabatadze estaba seguro de transformar el penalti. “No siento presión", dijo después del partido y explicó la razón. "Antes era el lanzador de penaltis de mi equipo en Georgia", por lo que lanzarlo "es algo natural para mí".

El Cádiz CF tiene el primer lanzador que acierta un penalti esta temporada. La cuestión es quién será el que tire el próximo, ya en la segunda vuelta. Si Tabatadze está en el campo, ha ganado muchas papeletas para ser él el encargado. Si no está, la duda es a quién le tocará.