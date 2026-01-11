El Cádiz CF y la abismal diferencia con la pasada temporada: primer objetivo casi cumplido

El Cádiz CF despertó a tiempo en la recta final de la primera vuelta para poner freno a la dinámica negativa en la que se había adentrado (seis encuentros seguidos sin ganar) y volver a la firmeza que con la que se había mostrado en el fulgurante arranque de la temporada 2025-26. Los picos altos de producción de puntos fueron al comienzo del campeonato y justo antes de alcanzar el ecuador, de manera que empieza la segunda mitad inmerso en una racha positiva (tres victorias y un empate en los cuatro compromisos más recientes) que pretende extender todo lo que pueda.

La primera vuelta resultó útil para definir cuál es el papel que le espera al equipo entrenado por Gaizka Garitano en el tramo más importante del curso, cuando se decide todo. La diferencia con la campaña pasada es abismal. En la 2024-25, el conjunto amarillo acabó la 21ª jornada ubicado en la 18ª posición con 23 puntos, al borde de la zona de descenso, con sólo dos puntos de ventaja sobre la 19ª y a doce de la sexta. Es decir, condenado a apretar los dientes en la pelea por la permanencia en la segunda parte. Amagó con una remontada pero a la hora de la verdad se tuvo que conformar con amarrar su estancia en la categoría de plata.

La situación actual es radicalmente opuesta a la de hace un año. La de ahora es mucho más favorable. El Cádiz CF, con 34 puntos, lleva once más que en el mismo capítulo de la pasada temporada y reside en la parte alta de la clasificación, con opciones de pugnar por el premio gordo. Se puede decir que el primer objetivo, el de la salvación, está prácticamente cumplido salvo un recorrido catastrófico entre enero y mayo con 21 partidos por delante.

Si la continuidad en Segunda División está garantizada con unos 50 puntos, al cuadro gaditano sólo le restan unos 16 más para la confirmación definitiva que no debería tardar en llegar mientras dsigue metido en la puja que se libra en la zona noble de la tabla.

Una vez encarrilado el primer reto, el Cádiz CF se halla en disposición de pensar al cien por cien en el gran desafío, el del ascenso. En el vestuario imperan las ganas de hacer historia (todavía quedan algunos que participaron en el último ascenso), pero conscientes de no ir más allá del paso a paso, un aspecto relevante que no pierde valor a pesar de ser un topicazo.

Una cosa es la visión general dentro de un contexto y otra es la importancia de centrarse en lo inmediato, que es el encuentro ante el Albacete que se disputa en el estadio Carlos Belmonte el próximo domingo 18 de enero (desde las 18:30 horas) en el estreno del segundo periodo de LaLiga Hypermotion (jornada 22).