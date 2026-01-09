Garitano: "No hemos tenido el partido controlado"

El entrenador del Cádiz CF estaba aún con el miedo en el cuerpo cuando atendió a LaLiga TV después de la victoria sufrida de su equipo (3-2) sobre el Sporting de Gijón. Gaizka Garitano lo pasó mal a pesar de la clara ventaja de tres goles que llegaron a tener sus pupilos.

Valoración de lo acontecido en el Nuevo Mirandilla. "La verdad es que no hemos tenido el partido controlado en muchos momentos y ya vimos que con el tres a cero se daban demasiadas oportunidades de uno y otro y se veía que nos podían empatar", indicaba.

A pesar de ese mal sabor de boca por lo de los minutos finales, el preparador del Cádiz CF levantaba la cabeza. "La valoración es positiva a pesar del disgusto de no haber cerrado el partido de otra manera. Ellos han estado siempre en el partido porque habían tenido tres cuatro ocasiones claras a pesar del tres a cero. Ha sido más igualado que de lo que reflejaba el marcador".

El gol del García Pascual. "Los delanteros que tenemos hacen un gran trabajo pero es verdad que no logran muchos goles. El caso de Álvaro es el premio a un gran trabajo que viene realizando".

Final de la primera vuelta. "El balance es muy positivo porque venimos de un cambio total de plantilla, con jugadores que vienen de Primera Federación que se han ido adaptando. La afición también lo ha entendido y nos está ayudando una barbaridad".