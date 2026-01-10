La nota del Cádiz CF en la primera vuelta

El Cádiz CF acabó la primera vuelta de LaLiga Hypermotion como la empezó, con una victoria (3-2) sobre el Sporting de Gijón en el choque la hoja 21 del calendario disputado la noche del pasado viernes 9 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla. El conjunto amarillo alcanzó el ecuador de la temporada con una sonrisa de oreja a oreja y confirmó su buen nomento antes de la segunda y definitiva parte.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano ha recorrido una primera mitad de campeonato que se puede dividir claramente en tres fases, con altibajos como instalado en una montaña rusa. El arranque fue tan espectacular como sorprendente con siete jornadas consecutivas sin perder en las que cosechó cuatro triunfos y tres empates con 15 puntos de 21 (un 71%) y posicionado en la zona alta de la clasificación como uno de los rivales a batir. Durante esa ilusionante secuencia, marcó nueve goles y recibió cinco.

Después de aquel prometedor comienzo, llegaron las dudas y el Cádiz CF se adentró en una bache en la etapa central de la primera vuelta, entre los capítulos octavo y 15º cuando logró una sola victoria y tres igualadas y perdió cuatro encuentros con un saldo de 6 puntos de 24 (un 25%), tres tantos a favor y nueve en contra. Curiosamente, en la novena jornada alcanzó el liderato (gracias a su único triunfo durante ese periodo) fruto de la inercia que llevaba tras un brillante inicio, pero duró sólo una semana en el trono antes de caerse incluso de la zona de fase de ascenso arrastrado por una dinámica negativa (llegó a encadenar seis envites sin poner en práctica el verbo ganar).

Cuando la cosa se empezaba a ponerse fea, el Cádiz CF dio un volantazo y recuperó el pulso con una excelente racha con la que arribó al final de la primera rueda del torneo. Garitano buscaba una solución y la encontró cuando decidió juntar en la alineación a dos delanteros puros y apostar por un 4-4-2.

En los seis episodios más recientes (entre el 16º y el 21º), el cuadro gaditano firmó una trayectoria casi impecable con un póquer de victorias, un empate y una sola derrota para un total de 13 puntos de 18 (un 72%), 13 tantos anotados y nueve recibidos.

En resumen, un par de fases buenas y una mala entre las dos positivas con una cuenta total de nueve victorias (un 43%), siete equis (un 33%) y cinco derrotas (un 24%). Fueron 16 choques sin perder (un 76%), con 25 goles a favor y 23 en contra (un saldo favorable de dos). Son 34 puntos de 63 (un 54%), con un promedio de 1,6 por partido.

El Cádiz CF obtiene un notable alto en la primera vuelta de la Liga, metido de lleno en la contienda por el ascenso a la élite del fútbol español y con sensaciones mejoradas en los últimos tiempos que a día de hoy le convierten en uno de los integrantes del grupo de aspirantes a la gloria. Está bien colocado de cara a una compleja segunda vuelta en la que tendrá que pelear al cien por cien y hacerlo muy bien (llegar al sobresaliente) para contar con verdaderas opciones de obtener la máxima recompensa. Todo se decidirá en el primer semestre del año 2026.