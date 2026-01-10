Brian Ocampo habla de la alegría y el sufrimiento del Cádiz CF

Brian Ocampo fue uno de los protagonistas de la victoria del Cádiz CF por 3-2 frente al Sporting de Gijón en el partido disputado la noche del viernes 9 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla. El extremo aportó un golazo marca de la casa con el que levantó de su asientos a los aficionados.

El futbolista se mostró satisfecho por el trabajo desarrollado por el equipo ante un adversario complicado y por su buen momento personal.

“El equipo defendió bien y atacó bien. Aprovechamos las oportunidades que tuvimos y estamos contentos con el resultado”, señaló Brian Ocampo en su balance del encuentro contra la escuadra asturiana al cierre de la primera vuelta de la Liga.

Destacó además el esfuerzo colectivo ante un rival exigente. El uruguayo reconoció la dificultad del choque: “Nos enfrentamos a un gran equipo y, siendo el Cádiz CF, estamos acostumbrados a sufrir, pero también se disfruta”.

En el plano individual, Beian Ocampo no ocultó su alegría por el gol anotado, un tanto que llevaba tiempo buscando. Es su tercer tanto de la temporada 2025-26, aunque llevaba más de cuatro meses sin ver puerta. Había marcado en la segunda y la tercera jornada (ante el Leganés y el Albacete) y acertó justo antes del ecuador del campeonato.

“Tenía muchas ganas de marcar y me alegro por eso y por el equipo”, afirmó el extremo. Además, valoró positivamente su continuidad en el once: “Vengo jugando muchos partidos, así que estoy feliz por eso”.

El Cádiz CF sumó así tres puntos importantes en un partido intenso, con Brian Ocampo reafirmándose como una pieza clave en el esquema del equipo entrenado por Gaizka Garitano.