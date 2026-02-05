El Cádiz CF y BMW Movitransa firman un acuerdo de patrocinio

Última hora
Acto del acuerdo de patrocinio.
Acto del acuerdo de patrocinio. / Cádiz CF

05 de febrero 2026 - 14:49

El Cádiz Club de Fútbol y BMW Movitransa han renovado su acuerdo de patrocinio por una temporada y media, ampliando así la vinculación entre ambas entidades hasta el 30 de junio de 2027, al término de la temporada 2026/2027.

La renovación se formalizó en un acto oficial que contó con la presencia de Raúl Vizcaíno, director comercial del Cádiz CF, y Ricardo Hueso, gerente de BMW Movitransa, reforzando una relación basada en la confianza y el compromiso mutuo.

Este patrocinio contempla también la cesión de vehículos por parte de BMW Movitransa al Cádiz CF, contribuyendo así a las necesidades de movilidad del club en sus compromisos deportivos e institucionales. 

Desde el Cádiz CF se destaca la importancia de sumar nuevos socios estratégicos que apuesten por el proyecto cadista, fortaleciendo la relación entre el deporte profesional y el tejido empresarial de la provincia. 

Por su parte, BMW Movitransa inicia con este acuerdo una colaboración que refuerza su compromiso con el deporte y con una entidad histórica como el Cádiz Club de Fútbol.

