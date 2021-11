Cervera ve entonado a Álex Fernández en la media

Álex Fernández, futbolista del Cádiz CF, ha adquirido protagonismo como mediocentro en los últimos partidos, justo cuando el conjunto amarillo se adentra en una dinámica positiva.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el viernes 19 de noviembre precisamente por la ubicación del madrileño en la media en tiempos recientes.

El técnico dijo sin rodeos que Álex Fernández "es muy buen futbolista. Lo tiene todo para jugar: le pega al balón, mete goles, físicamente es un portento hace muchos kilómetros...",

El problema es que Álex "da con un entrenador al que le gusta el orden cuando no el equipo no tiene la pelota", expuso Cervera. El técnico dijo del 8 del conjunto gaditano que "a veces le ha costado, tiende a irse a muchos sitios, pero ahora está muy bien de mediocentro y tiene que seguir ahí".

El preparador cadista ve bien ahora a Álex Fernández en esa posición y si no juega al despiste allí seguirá en el partido contra el Getafe. "Si yo veo que se resquebraja ahí, entonces cambiaremos", indicó el míster, que alabó el rendimiento del futbolista: "Ahora nos está dando juego y poso".

Cervera recordó que Álex Fernández llegó al Cádiz CF como centrocampista procedente del Elche. "No era lo mismo jugar de medio en Elche que jugaba al toque que hacerlo en el Cádiz CF, es diferente".

Al entrenador del equipo amarillo no le inquieta que Álex Fernández esté jugando sin haber resuelto su futuro, ya que acaba contrato con el Cádiz CF al final de la presente temporada. "No me preocupa el futuro de Álex, en el fútbol a todos se nos acaban los contratos y pasamos por la misma situación. Cada uno lo lleva a su manera, si juega bien jugará y si no no jugará sin preguntar por esto o aquello", finalizó Cervera.