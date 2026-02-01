Bolo: "Nos ha tocado sufrir hasta el final ante un gran equipo"

Jon Pérez Bolo, entrenador del Huesca, pasó por la sala de prensa delestadio de El Alcoraz con la tranquilidad de los deberes bien elabdorados. "Es lo que queríamos, sacar los tres puntos, ser un equipo reconocible, valiente que apretara al rival y queríamos hacerlo un partido así por nuestra gente. Necesitábamos darles mucho más de lo que les estábamos dando y creo que hoy les hemos dado mucho, un partico completo y serio, incluso para haber podido ganado por algún gol más. Nos ha tocado sufrir hasta el final ante un gran equipo, que también ha tenido sus oportunidades y llegadas, pero las nuestras han sido más claras. El resultado es justo. Si no hubiéramos sacao los tres puntos habría sido muy injusto".

El entrenador del Huesca se refirió a las caras nuevas. "Escobar nos hace el primer día en casa ese gol, el trabajo que ha hecho, Cantero también haciendo el campo amplio, corriéndoles a las espaldas, pero el triunfo es de todo el equipo, de los que han salido, han entrado y no han podido jugar", añadiendo que "la actitud siempre es la misma en los entrenamientos donde dejan todo, son muy buenos y con intensidad, pero nos estaba costando trasladarlo al terreno de juego".

Balance favorable ante el Cádiz CF. "Ha sido el mejor partido con diferencia, hemos tenido ocasiones para más goles, el gol anulado una pena por una uña o una bota, el de Pulido para matar el partido que hubiera sido el 2-0. No hemos tenido suerte pero sabemos que va a ser así hasta el final. Si disfrutamos, todos juntos, y si sufrimos también".

El valor de portería cero. "Tenemos que empezar a defender desde arriba. Creo que el equipo ha defendido muy bien y no ha dejado ocasiones claras al Cádiz, pero eso tiene que empezar desde el delantero. La defensa es la de todos".