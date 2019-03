Un año más en la lucha

El Cádiz CF se sube al carro del ascenso una vez que el debate de la permanencia queda cerrado de manera definitiva. El equipo amarillo alcanzó los 47 puntos tras su victoria contra el Albacete y llega a los 50 con los tres que le corresponden del choque contra el Reus de la 32ª jornada que no se disputará tras la exclusión del club catalán de la competición liguera.

Los gaditanos concretan con tanta prontitud el objetivo del medio centenar de puntos, es decir, el de la salvación, que nadie se detiene a valorarlo en su justa medida. Es lo que tiene vivir tan lejos del descenso y tan metido de lleno en la batallas que se dirimen las alturas. El foco apunta al lugar que ocupa en el equipo en la tabla y resulta lógico que el reto inicial quede solapado por la ilusionante realidad.

Si tiene mérito sellar la continuidad en la categoría de plata cuando aún restan 14 capítulos, más alabanza merece estar de nuevo en pelea por dar el salto a la élite. Por tercer año consecutivo, el Cádiz CF cumple su primera misión en marzo y se presenta al último tercio del campeonato con todas las opciones de luchar por el ascenso.

La trayectoria del conjunto entrenado por Álvaro Cervera es similar a la de las dos campañas anteriores. En la actual atesora una cuenta de 47 puntos de manera oficial, uno menos que en el mismo tramo de la 2017/18, cuando tenía 48 y ocupaba la cuarta plaza. En la 2016/17 acreditaba 44 puntos en la quinta plaza. Los tres ejercicios en los peldaños de play-off, toda una indicación de la línea de regularidad de un equipo que a partir de ahora se olvida de todo lo que no sea pujar por el ascenso. Sin presión, con ilusión. Sin renunciar a nada.

La ambición en la plantilla es tan elevada como la dificultad del reto. Pero no está de más intentarlo. No es nada malo decir bien alto que el Cádiz va a luchar por subir a Primera. Después lo logrará o no, pero a día de hoy forma parte del selecto grupo de candidatos. Y una cosa es ser aspirante y otra favorito. Ese último papel es para equipos con un teórico potencial superior, como un imparable Osasuna, el Málaga, el Deportivo de La Coruña, y el Granada.

Si el club reforzó la plantilla en el mercado de invierno no fue para dar el último empujón hacia la permanencia. No tiene sentido. Si se gastó la pasta en seis nuevos jugadores, sobre todo en la incorporación Machís, fue para tratar de meterse en la pomada. En ello está, con ganas de hacer historia, sin perder el norte, con una plantilla y un cuerpo técnico que son conscientes de que las posibilidades pasan por los objetivos a corto plazo. Paso a paso cada fin de semana para ir de tres en tres hasta la victoria final.

Las opciones de éxito pasan en buena medida por la capacidad que ofrezca el equipo de minimizar las virtudes de los adversarios y reducir la tarjeta de goles en contra. Una de las causas del triunfo contra el cuadro manchego fue dejar la portería a cero en un partido equilibrado contra un rival directo en la zona alta.

Mientras cierra el arco, el Cádiz CF sigue produciendo goles. Los amarillos han visto puerta en los últimos seis encuentros. El duelo ante el Almería, en la inauguración de la segunda vuelta, es el único en el que no han marcado una vez rebasado el ecuador del curso.

Los de Cervera llevan 38 goles, diez más que en la misma jornada del año pasado y uno menos que en la temporada 2016/17. El balance de tantos en contra es de 23 en el ejercicio que está en marcha, 27 hace dos campañas y 16 en la 2017/18, todos en la 28ª jornada.

Reducir la eficacia ofensiva del rival es la cuestión, como hizo el Cádiz CF frente a un Albacete mermado de efectivos. Supieron sufrir los gaditanos para mantenerse fuertes en su feudo y además sumaron los tres puntos sin la necesidad de agarrarse al asidero Machís, cuya presencia en los últimos minutos fue casi testimonial. El concurso del sudamericano será fundamental en los próximos envites, cuando esté al cien por cien.

El estadio Carranza tiene la llave. En casa se han quedado 29 puntos de los 42 disputados, un 69 por ciento. El Cádiz CF ganado siete de los últimos nueve choques dirimidos delante de la afición. Si es capaz de mantenerse firme como anfitrión, no perderá comba en la contienda que se libra en los escalones altos de la clasificación.