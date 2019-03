“Me preocupa que no se valore que hemos conseguido la permanencia”

El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa del Ramón de Carranza satisfecho por el triunfo y con cierta sensación de relajación tras un encuentro de mucha tensión. Como en otras ocasiones similares, no dudó en alabar el partido serio de sus jugadores y destacó que el Albacete apenas creó peligro.

“No sé si ellos han hecho un buen partido… Iban líderes hace una semana y sólo han tirado una vez a puerta por un error nuestro. Eso ya es un trabajo importante. En el primer cuarto de hora pudimos ponernos por delante, luego han cogido la pelota en su campo y es verdad que no nos han puesto en peligro, pero si se la vas a quitar, juegas a lo que quieren. En la segunda parte sólo ha habido esa jugada, la del penalti, que no lo he visto, pero basarlo todo en esa jugada es cuestión de cada uno”.

Contento por los tres puntos, agradecido por el esfuerzo del equipo, Cervera no se preocupa demasiado por calificar si se jugó mejor o peor. “Mi equipo a ratos me ha gustado y a ratos no me ha disgustado”.

Eso sí, el técnico se muestra en desacuerdo con los que opinan que el choque estaba para terminar 0-0. “No creo que estuviera más cerca el empate. Podía parecer que el gol nos lo podíamos meter nosotros, porque cuando queremos hacer algo que no nos viene bien, a la larga es malo. Puede que sea el que menos sabe como entrenador, pero conozco a mi equipo y tenemos que defender con 11 y no perder balones atrás. Si jugamos a lo que sabemos, aunque sea feo, no nos van a hacer daño”.

Tampoco compra el argumento de que los amarillos ofrecieran malos minutos. “El equipo se precipita en alguna acción porque tiene cosas buenas y malas, pero somos ordenados, tácticamente bien, nos cuesta con la pelota, si no fuera por el entrenador, que es cortito, haríamos más cosas con la pelota, pero a la larga es malo si lo hacemos. El equipo tiene mucho empuje, coraje, solidaridad y esfuerzo, y no está exento de calidad, pero hay que ponerla al servicio del bloque”.

Pese a que el único tanto llegó en una pena máxima, coincide en que la sensación es que hay una gran ataque. “Tenemos más poder ofensivo, pero hay que saber utilizarlo. Si defendemos con 5 ó 6 nos cuesta mucho”.

Conseguidos virtualmente los 50 puntos (contando con los tres del Reus), Cervera no quiere escuchar la palabra ascenso, aunque entienda que se hable de eso. “No me preocupa que la gente se ilusione, me gusta incluso, pero la realidad es que hemos conseguido la permanencia, y no me gusta que eso no ilusione, que pensemos que eso es para otros. Pienso que hemos conseguido una gran victoria para que el Cádiz siga en el fútbol profesional. ¿Que no se valora? Yo, sí. Queda mucho, la gente se ilusiona y si al final no se consigue no será un fracaso. Es un éxito”.

Evidentemente, para la afición, sólo palabras de elogio. “La afición vibra, no conozco otra cosa aquí, veo a la gente cantar, apoyar, pero queremos dar saltos hacia delante cuando hay que ir caminando para no caernos”.