Alarma en el Cádiz CF: Roger Martí y Sergi Guardiola, dudas ante el Sevilla

El Cádiz CF afronta el partido contra el Sevilla el sábado 1 de abril en unas condiciones complicadas debido a las numerosas bajas que se acumula entre lesiones y sanciones.

Jeremías Conan Ledesma e Iza Carcelén cumplen su segundo encuentro de sanción salvo que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las revoque antes de la cita correspondiente a la 27ª jornada de Liga. Brian Ocampo es baja hasta la próxima temporada tras ser operado de una pierna. Gonzalo Escalante cayó lesionado en Almería justo antes del parón.

A todos ellos se suman dos jugadores que tienen colgado el cartel de duda, según desveló el entrenador, Sergio González, en la rueda de prensa previa al partido que ofreció el viernes 31 de marzo.

Roger Martí y Sergi Guardiola están entre algodones y no es segura su disponibilidad. Arrastran molestias aunque entrarán en la convocatoria a la espera de su estado a última hora.

El técnico informó de que Sergi Guardiola trabajó bien en las dos últimas sesiones, aunque no fue el caso de Roger Martí. El preparador cadista avanzó que Theo Bongonda y Antonhy 'Choco' Lozano regresaron bien de sus selecciones.

Sergio González no quiso lamentarse por las ausencias y puso el foco en los mimbres que tiene para el encuentro. "Las lesiones siempre llegan en mal momento. Lo más difícil debe ser elegir el once y ver también las posibles sustituciones durante el partido. Hay muchas ausencias, pero debemos aislarnos de eso y dar la mejor versión, lo demás no ayuda".

Apuntó algo más al respecto el míster: "No soluciona nada echar de menos a alguien. Nos gustaría tener a todos, las lesiones son feas, pero hay futbolistas con muchas ganar de aparecer y jugar, que no han sido titulares y ahora les llega su turno y tienen que afrontarlo con la misma capacidad. Dar una paso adelante, para eso han trabajado tanto tiempo en la oscuridad. Los que van salir están preparados".

También hay bajas por sanciones: "Da rabia porque cuanto más puedas elegir más competitividad hay y el rendimiento es mayor. No queda otra que aceptarlo, preparar más al jugador que va a ocupar esa posición que ya de por sí está preparado. Es su momento".

"Como entrenador, no hay que darle mayor relevancia a las bajas y sí potenciar al futbolista que tiene que entrar", añadió el inquilino del banquillo del Cádiz CF.