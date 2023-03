Bongonda y Lozano participan en el último entrenamiento del Cádiz CF antes del partido contra el Sevilla

El Cádiz CF desarrolla el viernes 31 de marzo en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) el último entrenamiento antes de afrontar el sábado el partido contra el Sevilla en el estadio Nuevo Mirandilla (27ª jornada de Liga).

La novedad de la quinta sesión de la semana es la presencia de Theo Bongonda y Anthony 'Choco' Lozano con el grupo tras participar con las selecciones de República Democrática del Congo y Honduras, respectivamente, en compromisos internaciones durante el parón del campeonato.

El extremo y el delantero trabajan con el resto de la plantilla y apuntan a la convocatoria, aunque no parece fácil que puedan tener sitio en el once inicial con una sola sesión antes del importante encuentro ante el cuadro hispalense. Lozano ejerce de suplente en los últimos tiempos y Bongonda suele ser titular. La decisión está en manos de Sergio González, que no puede contar con varios jugadores entre sancionados y lesionados.