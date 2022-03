Un aficionado se casa el día del Cádiz CF - Betis: ¿irá a la boda o al partido?

La fiebre por el Cádiz CF sube de temperatura. El conjunto amarillo da un paso adelante en las últimas fechas, sale de la zona de descenso después de una larga estancia y alimenta la esperanza de la permanencia en Primera División.

El equipo de Sergio González sigue trabajando pese al parón liguero antes de afrontar, desde el próximo mes de abril, la recta final de la temporada. Nueve jornadas por delante que será decisivas.

Cada partido es más importante que el anterior por todo lo que hay en juego a estas alturas del campeonato. La siguiente cita en casa, después de visitar al Valencia el domingo 3 de abril, está programada para el sábado 9 a las dos de la tarde y con el Betis como adversario. Un envite de máximo interés.

El 9 de abril hay duelo andaluz y también una boda. Ese día contrae matrimonio un cadista que no podrá estar en los dos sitios a la vez. ¿Irá al partido o a su boda?

José Ángel Mono, el protagonista de esta pequeña historia, recurrió de guasa a través de su cuenta de twitter para contar los dos eventos que se unen en el tiempo.

Al coincidir el encuentro con su boda, dice que ese día no podrá ir y ofrece su sitio. Tiró de cachondeo, dio la dirección de la celebración y ofreció su traje y además de avisar de que está todo pagado. Doble sentido. En resumen, que amagaba con guasa con no asistir a su propia boda para no faltar al partido del equipo de sus amores.

Lamentablemente el día del próximo partido del @Cadiz_CF coincide con mi boda, así que ofrezco mi sitio ya que no podré asistir. Si hay algún interesado, el convite es en celebraciones Luma, la novia es @NazaSocram7 está to pagao, puedo dejar hasta mi traje y todo. Ese Cádiz Oe!! pic.twitter.com/VmZqmXRxbB — Jose Angel Mono (@ElMonoDeLaBahia) March 21, 2022

La broma tuvo mucho recorrido, con numerosas respuestas graciosas. Hasta el Cádiz CF se hizo eco del tweet.

José Ángel, una vez que comprobó la repercusión de su comentario, puso otro mensaje, también bromista, con una foto de una corbata y una bufanda del Cádiz CF. Su duda es cuál se pondrá el día de su enlace matrimonial.

No sabía que se iba a formar tanto con el tweet, ahora me estáis dejando con la duda. ¿Que me pongo el día 9 de Abril? Gracias a todos 💙💛 pic.twitter.com/zGwZn68nxl — Jose Angel Mono (@ElMonoDeLaBahia) March 22, 2022

No faltará a su boda pero seguro que el 9 de abril estará muy pendiente de los que se cuece en el Nuevo Mirandilla (antes Carranza). El mejor regalo que podrá tener es una victoria del equipo amarillo, que necesita los tres puntos en busca de la salvación.