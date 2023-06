La afición del Cádiz CF organiza el viaje a Elche por cuenta propia

El cadismo no lo termina de tener claro con el desplazamiento a Elche para la última jornada de Liga y a día de hoy existen movimientos por cuenta propia de peñas y seguidores porque el club no anuncia excursiones, salvo el autobús de la Federación de Peñas Cadistas (FPC), que este miércoles aún no estaba completo.

Hay malestar en buena parte del cadismo, aunque también cierta división entre los que no ven el choque como una final de finales para estar en Elche. Nadie duda del respaldo al equipo, pero quizás el hecho de no ser una situación especialmente adversa para conseguir el objetivo, resta ese tirón que dio forma en otras ocasiones a la conocida como marea amarilla.

Hasta el momento se han vendido unas 350 entradas de las reservadas para la afición visitante en la grada del Martínez Valero. Hay mucha actividad por parte de hinchas de la comunidad valenciana, la murciana, de diversos puntos de Castilla-La Mancha, Madrid e incluso Aragón. En peñas o por cuenta propia, los coches particulares de cadistas estarán en Elche el domingo porque en muchos casos esos aficionados 'exiliados' no tendrían oportunidad de estar en la capital gaditana para celebrar una hipotética permanencia en la máxima categoría.

Parece muy claro que desde el Cádiz CF no habrá gestiones para poner al servicio de la masa social autobuses gratis. Nada se ha comunicado al respecto porque posiblemente el club entiende que es mejor que sea la propia afición la que haga una interpretación de su papel en este choque.

La FPC ofrece plaza en un autocar más una entrada para el encuentro al precio de 105 euros, si bien parece que la gente se está haciendo de rogar antes de desembolsar ese dinero. La FPC confía en que se complete el autobús que tiene en marcha.

Cadistas que residen cerca de Alicante o que por motivos laborales se encuentran por la zona de manera temporal sí han ido adquiriendo su localidad para ocupar en el campo el lugar destinado a la hinchada visitante. Cadistas desde la distancia que el domingo estarán más cerca que nunca de su equipo.

Fuentes próximas a la entidad ilicitana, consultadas por este medio, estiman que pueden ser unos 500 los asientos que ocuparán los aficionados cadistas porque es el número de entradas que se pueden llegar a vender a tenor del ritmo que se lleva hasta ahora en la taquilla del Nuevo Mirandilla y la del Martínez Valero.