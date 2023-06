Un ex del Cádiz CF, al frente del proyecto del Elche

El secretario técnico del Elche, Sergio Mantecón, está manos a la obra con el Elche CF 2023-24. El ex jugador del Cádiz CF es el director deportivo del club ilicitano, cuyo primer equipo descendió a Segunda División A hace algunas jornadas. Mantecón sabe que el cierre de la Liga contra su ex equipo es lo meos importante cuanto estudia altas, bajas y renovaciones.

Mantecón habló en, en rueda de prensa, que el club ha comunicado a Josan Ferrández su deseo de contar con él la próxima temporada y no descartó la continuidad del capitán, Gonzalo Verdú, del que dijo que merece un trato "preferencial" por su trayectoria en la entidad. Ambos jugadores, supervivientes de la última etapa del equipo en Segunda B, finalizan su contrato con el Elche el próximo 30 de junio y han tenido escaso protagonismo en el tramo final de la temporada.

Mantecón también se refirió a la situación de Randy Nteka, valorado por el entrenador, Sebastián Beccacece, si bien recordó que el jugador pertenece al Rayo Vallecano, por lo que pidió tiempo para conocer las intenciones del delantero y del club madrileño.

En este sentido, la situación de José Ángel Carmona, cedido por el Sevilla, es similar, si bien el Elche puede quedarse en propiedad con el jugador si paga una cláusula de seis millones de euros. "Nos reuniremos con el chico cuando acabe la temporada", dijo el madrileño.

Mantecón aseguró que el Elche no ha recibido ofertas por ninguno de los jugadores de su plantilla y dio de plazo a los futbolistas Gerard Gumbau y Helibelton Palacios hasta el final de la temporada para decidir sobre la oferta de renovación presentada por la entidad. "Si la respuesta es positiva llegaremos a un acuerdo y si no buscaremos otros perfiles para reforzar la plantilla", dijo el ex futbolista del Cádiz CF.