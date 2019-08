El administrador de Locos por el Balón y presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, atacó con dureza al abogado de Sinergy al decir que la personación de esta última empresa como acusación particular en el caso Líbero "es fraudulenta, persiguiendo no el afloramiento de la verdad procesal, sino hostigar sin base de clase alguna al señor Vizcaíno".

El abogado de Sinergy, José Enrique Rodríguez Zarza, responde con contundencia a Vizcaíno. Y avisa de que "no voy a parar hasta que se vea la verdad. A Vizcaíno lo van a investigar seguro. Un país donde la Justicia funciona, no puede permitir que gente como ésta administre un club de fútbol y haga lo que está haciendo. Está haciendo daño a los socios del Cádiz".

Zarza asegura que Vizcaíno "no está exonerado de nada porque el fiscal aún no se ha pronunciado". Indica que "es mentira que esté exonerado. El informe de la Agencia Tributaria no dice nada de eso, es falso que lo exonere. Él da por hecho que es inocente, pero habrá que verlo".

El letrado de Sinergy desafía a Vizcaíno a que responda una serie de cuestiones, como "por qué en su día compró las acciones de Pina de Locos por el Balón cuando el Cádiz estaba en Segunda B y después se las vendió al mismo precio con el club ya en Segunda A. ¿Encubre el patrimonio de Pina, es Vizcaíno cómplice, era su socio y actuaban en connivencia?"

Zarza le pide a Vizcaíno que explique "de dónde saca el dinero en efectivo que ha aportado al Cádiz, de dónde salen los 400.000 euros que le dan a Antonio Muñoz antes de la subasta. Se lo dieron en pagarés avalados por Pina y José María del Nido que los entregó Vizcaíno. Y el día de la subasta le dieron a Muñoz 50.000 euros en A. De dónde salen esos 450.000 euros en total?"

El letrado no se detiene: "Cuando Vizcaíno le dio los 400.000 euros a Muñoz, sabía que Muñoz iba a seguir reclamando esa cantidad a Sinergy. Por tanto, Vizcaíno podría ser cómplice y colaborador de Muñoz en el fraude procesal al seguir Muñoz reclamando ese dinero a Sinergy. ¿Por qué no pagaron ese dinero en la subasta y lo hicieron a escondidas?"

El letrado explica además el préstamo de Doyen, cifrado en 1,5 millones, aunque al final sólo llegó a algo más de un millón. "Doyen la debía dinero a Pina por venta de Brahimi del Granada al Oporto y lo que hace Doyen es dar un préstamo a Locos por el Balón, que a su vez lo presta al Cádiz. Pero ahora llega Vizcaíno y dice que el valor de las acciones del Cádiz pierde 30 euros a caer de 31 a sólo un euro. Reconvierte el préstamo de Locos por el Balón al Cádiz en acciones cuando hace la ampliación de capital".

Prosigue Zarza: "Locos por el Balón le debe el dinero a Doyen y Doyen le vende sus derechos a Pina, que compra el crédito sin hacer factura. Ese es el giro que hace el dinero". Al abogado no le consta que Locos por el Balón haya declarado fiscalmente el crédito que obtiene de Doyen.

El representante legal de Sinergy sostiene que la reducción de capital del Cádiz que en su día aplicó Vizcaíno “es fraudulenta”. Zarza dice que en el apartado de activos, "el club no incluyó que tenía 11 millones de euros por la renovación del convenio de explotación del estadio Carranza. Y en cambio sí lo incluyó después cuando ya había realizado la ampliación de capital".

Zarza asegura que no "no tengo nada contra Pina y Vizcaíno, pero creo que han cometido un delito y quiero que se vea la verdad, que blanquearon dinero de Doyen a través del Cádiz". El abogado anuncia que en septiembre "pongo una nueva querella por fraude procesal en la reducción capital y ampliación de capital del club".

Y termina con un mensaje: "Vizcaíno sabe que está acabado y está intentando vender el Cádiz antes de que se lo quite la Justicia. Lo está ofreciendo por todos lados. Por eso hace esas manifestaciones falsas con esa seguridad".