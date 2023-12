Vizcaíno cuenta si hubiese despedido o no al entrenador en caso de derrota del Cádiz CF ante el Celta

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, no se cortó un pelo tras el partido contra el Celta disputado la noche del pasado lunes 4 de diciembre (15ª jornada de Liga). La injusta expulsión de Víctor Chust poco después de la media hora puso en aprietos a un conjunto amarillo que en lugar de aspirar a la victoria tuvo que conformarse con pelear por un punto que se llevó tras jugar más de una hora en inferioridad numérica.

Fue contundente el técnico en sus declaraciones: "Nos están midiendo de una manera distinta a los demás. Nos están metiendo un estigma de faltas, de que perdemos tiempo... Entonces la sensación es que la vara de medir al Cádiz y al resto es distinta. ¿Por qué es eso? No me gusta esa sensación. El árbitro debe ser juez, debe ser objetivo y ver lo que pita. Me da un poquito de rabia. La tarjeta amarilla de la primera parte a mi portero en un momento con un futbolista que se está poniendo una bota. En la roja -continuaba- hay una falta clara a Roger que no la señala y luego insisto en que Fali podía llegar a esa jugada; es un balón que Iago Aspas no tiene controlado. Fali si se tira llega. Es una acción para ver en VAR y luego poder decidir".

Y dijo algo más para contextualizar la gravedad de lo que sucedió: "El árbitro tiene que tener en cuenta que a mí me pueden echar. Por alguna acción determinante en la que no están acertados me pueden echar y puedo perder mi trabajo. Lo que tiene que intentar es ser muy riguroso en esa acción tan puntual. Acertar sí o sí. Nosotros nos jugamos la vida y ellos su prestigio, es lógico, pero nos jugamos nuestro puesto con la familia detrás y todo lo que eso significa. Eso lo tiene que tener en cuenta. Y, por último, al Celta le han devuelto todas. Han visto al Cádiz como objeto para devolvérsela e imagino que Rafa Benítez no habrá tenido esa sensación de otros partidos. Ojalá a nosotros nos la devuelvan en algún partido".

Sergio González alertó de lo fatal que puede ser un error de un colegiado hasta el punto de que le puede hacer su empleo como entrenador. Él sabe mejor que nadie que el Cádiz CF vive cerca de la zona de descenso a la que pueda caer y poner en peligro su trabajo.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, escuchó las manifestaciones que hizo el técnico justo después del partido en las que dejó ver la posibilidad de ser despedido si el equipo hubiese caído a la zona de descenso en caso de derrota.

Vizcaíno se hizo eco de lo que había dicho el 'míster' y lanzó un mensaje tranquilizador en el programa El Larguero dela Ser. "Dice que le podía haber echado si perdía el equipo, aunque no es cierto", precisó el máximo responsable del club.

De las palabras del presidente se deduce que no hubiese tomado la drástica decisión de prescindir del técnico si el equipo ocupase ahora mismo la 18ª posición en descenso.