Urgen dos extremos

El técnico del Cádiz no se queja pero alerta de la necesidad de fichar sí o sí en el mercado de invierno, concretando, además, qué hace falta reforzar. “Cuando me pregunta el club, digo que necesitamos una segunda unidad de Salvi y de Jairo, y si sale de la plantilla un delantero, pues un delantero”.

En cuanto a la posibilidad de que también llegue un central, indica que “sabiendo que tenemos tres y que está Sergio, del filial, y Edu Ramos, quizás me fijo en otras cosas que he echado más de menos”.

"¿Longo? Hay gol y me parece que no sería sano ni para el equipo ni para mí traer a un quinto delantero”

El mes de enero avanza y el técnico parece no inquietarse. “No llegan los fichajes, pero sigo pensando que alguien vendrá. Estoy convencido de que vamos a fichar y vamos a fichar bien. El club está esperando a la opción buena, la que de verdad queremos. Va venir gente. En los sitios donde sólo tenemos un jugador, seguro”.

En realidad, ahora mismo hay tres fichas disponibles, en teoría para las bandas y para un central. “Ya tenemos los titulares, tenemos que buscar uno que les compita para quitarles el puesto o para compartirlo”.

Y vuelve a la carga respecto a los costados. “Cuando el equipo se ha hecho lento en las bandas no ha ganado. Tenemos que salir rápido. Si hay un jugador que nos aporte algo más, bien, pero la velocidad tiene que tenerla. ¿Gol? Creo que el equipo lo tiene, tiene llegada y cuando se llega al final el delantero marca. Cuando no se llega es cuando, aunque tengamos, el delantero que marca no nos va a sacar del problema”.

Entonces, qué pasa con el delantero. “Si no sale ninguno no hace falta ninguno más. No es sano para el equipo ni para mí. No creo que estemos mal con los delanteros”. Del rumor de Longo se limita a decir que “sería un problema meter a uno más donde ya hay cuatro. No es sano,. Es más sano alguien que dé descanso a Jairo y Salvi”.

¿Seguirán Perea, Romera y Carrillo? Los tengo, entrenan, entrenan bien, su comportamiento bueno aunque en algún momento hay que entenderlos... Está en ellos que busquen minutos fuera. A día de hoy, con Carrillo he contado y Romera y Perea salieron el otro día”. ¿Y Brian? “No me han dicho nada de alguno más que pueda irse”.