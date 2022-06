Sobrino: "Hay que valorar lo difícil que es jugar en Primera División"

Rubén Sobrino es uno de los futbolistas del Cádiz CF que ha tenido un papel más importante en las últimas semanas de competición, en las que se cocinó a fuego lento la permanencia. Desde su periodo vacacional, el atacante del equipo amarillo habla de la temporada, de sensaciones individuales y colectivas y de sus objetivos más cercanos en el verano que está al caer.

El futbolista natural de Daimiel y que cumple su segunda etapa en el Cádiz CF es el centro neurálgico del fútbol de su localidad natal por la puesta en marcha de su campus, después de dos años de aplazamientos por el Covid. Incansable del fútbol al que tanto ama y tanto le une, reconoce que tiene muchas ganas de compartir esa semana de entrenamientos con los 95 inscritos para la edición de 2022, récord en la historia del campus. En Daimiel, Sobrino es todo un ejemplo profesional y personal.

El campus de fútbol Rubén Sobrino se presentó en el Ayuntamiento de Daimiel, con el delantero del Cádiz CF como figura estelar y gran protagonista de la puesta de largo de esta cuarta edición, que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de julio. El Estadio Municipal, el campo de El Carmen y el Complejo de Piscinas de Verano serán los lugares donde los alumnos podrán disfrutar de un futbolista de la élite. Un total de 95 chicos y chicas de entre 5 y 14 años -lo que supone un récord de participación- disfrutarán del privilegio de vivir sesiones preparatorias con Rubén Sobrino. El futbolista llega eufórico a su cita tras la permanencia del Cádiz CF y su papel brillante en los últimos meses de competición.

"Me hace mucha ilusión contar mi experiencia, la que he vivido con el Cádiz"

Desde su tierra natal, el atacante del equipo amarillo habla de la campaña finalizada y de lo que ha significado todo lo vivido. "Ha sido una temporada en la que he ido de menos a más, pero me ha servido mucho para crecer en lo individual y en lo colectivo". Llegado a este punto, Sobrino se detiene en la reflexión que comparte: "Todo lo vivido sirve para valorar lo difícil que es jugar en Primera División". Esa sapiencia es la que compartirá con sus jóvenes paisanos en un Campus que ha ido ganando peso y prestigio. "Me hace mucha ilusión contarles mi experiencia, la vivida con el Cádiz CF y tengo mucha ilusión y ganas después de dos años de pandemia".

El futbolista del Cádiz CF compartirá campus con otro hombre de la élite, un árbitro. Se trata de Isidro Díaz de Mera Escuderos, un colegiado de Daimiel que no se le da mal al equipo amarillo. No cabe duda que el evento veraniego pone de relieve la magnífica relación existente entre el 'trencilla' y el jugador.

Será un principio de verano intenso para Sobrino porque con los alumnos del campus harán una visita el 29 de junio a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, así como una clausura final en la que el atacante del Cádiz CF será el gran protagonista como referente del fútbol daimieleño.