Simeone: "Hay algo que el entrenador no despierta dentro del equipo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo el Cholo Simeone, intentó descargar de toda la culpa a sus futbolistas por la dolorosa derrota ante el Cádiz. El técnico colchonero ha asegurado en su análisis del partido que "no pudimos hacer el partido que queríamos. La verdad es que los chicos hicieron un esfuerzo enorme para encontrar el partido que buscábamos. Ellos, en la primera situación de gol, pudieron encontrar la ventaja y se hicieron más fuertes dentro del juego. En la segunda parte, no hubo muchas situaciones para ambos lados. En la segunda situación que ellos tuvieron, se la llevaron bien una pelota dividida, la pelearon bien y encontraron el 2-0. Nosotros tuvimos la de Llorente para acercarnos en el marcador. No tengo duda de que hicieron un esfuerzo muy grande por llevar el partido adelante. Está claro que el no ganar de visitante desde que empezó la Liga muy pocas veces es un problema absolutamente del entrenador porque influye muchísimo en que esto no suceda y ahora a seguir trabajando".

Simeone, ante las preguntas de LaLiga TV por Movistar Plus+, ha proseguido asumiendo su responsabilidad al asegurar que "hay algo que el entrenador no despierta dentro del equipo. El entrenador está para despertar situaciones que no suceden y el entrenador no lo está despertando para que sucedan".

Viendo cómo iba el encuentro, el entrenador argentino hizo un triple cambio en el descanso. Sobre este asunto, ha reconocido que "en el segundo tiempo creo que mejoramos un poco. Estuvimos con Correa mucho más con chispa, más picante en las cercanías de la portería. Pero está claro que no logramos como entrenador bajar esta situación que el equipo necesita".

Por último, el Atlético de Madrid ya tiene la vista puesta en la vuelta de la Champions ante el Inter de Milán. Ante este encuentro, Simeone ha aseverado que está "a muerte con los jugadores sabiendo de toda la fuerza que tienen y esperando hacer un gran partido".