Sergio se aferra a su puesto como técnico del Cádiz CF

Sergio González, entrenador del Cádiz CF, analiza a los micrófonos de DAZN lo sucedido en la derrota de su equipo contra el Granada (2-0).

Lectura del encuentro. "Sabíamos que los que se jugaban la vida eran ellos y es algo que hemos estado hablando durante la semana y esta mañana. Era la última o de las últimas balas que le quedaban al Granada para aferrarse al objetivo de la salvación. Ellos han salido con esa actitud, con esa frecuencia, y nosotros no hemos salido así. Al no salir de esa forma pues ya somos un equipo mucho más débil. Se han encontrado con ese gol que les ha dado confianza, y en la primera parte han sido mucho mejor que nosotros por energía, por segundas jugadas, por luchar, por ilusión... Hoy nos ha faltado esa ilusión y es inconcebible que nos pase en un partido de la trascendencia de hoy. Aún así hemos llegado con ese penalti, pero no voy a hablar más de los árbitros porque dese que hablé en Vigo creo que desde ese día que saqué el listado ha ido todo en contra.

Segunda parte. "Hicimos un par de cambios para ir a por ellos, teníamos la sensación de que estábamos algo mejor, pero con la expulsión nos hemos vuelto a equivocar y nos ha hecho un daño terrible y a partir de ese momento el partido se ha complicado muchísimo".

Árbitro: "No quiero hablar, me equivoqué en Vigo. Fui agresivo con los árbitros y a partir de ahí nos ha pasado de todo; el día de Osasuna que le toca de refilón de Momo. Hoy dice que le toca pero que no es suficiente. En el penalti dice que le toca pero el del VAR dice que no es suficiente. No me quiero calentar. No quiero hablar de ello porque me equivoqué".

La afición. "Nos sentimos muy en deuda. Ellos tienen que estar muy fastidiados porque llevamos una racha sin ganar pero el equipo competía y tenía identidad. Hoy teníamos muchas esperanzas pero no hemos sido capaces de entrar bien y es incoherente. No tiene lógica que no entremos con fuerza en este partido y contra este rival. Ellos se jugaban una de las balas que les podían quedar y no hemos salido con esa fuerza. Pedir disculpas a la afición porque con la trayectoria que llevamos es para que canten, hablen y digan todo lo que están diciendo".

Su puesto como técnico. "Está claro que podría suceder eso porque estamos en esa situación. Podría pasar por la cabeza del presidente pero ojalá que no lo haga. Estamos capacitados para dar la vuelta a esta situación, sé que es complicado pero estoy convencido de ello. Ojalá esa decisión la pueda posponer todo lo posible porque estamos con fuerza y con ganas".