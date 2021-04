Sergio: "Sólo pensamos en ganar al Cádiz CF"

Una sola misión en los próximos 90 minutos. Un claro objetivo tiene el Real Valladolid, que es conseguir vencer al Cádiz CF. Así condensó el entrenador del conjunto pucelano, Sergio González, la previa del partido de este sábado 24 de abril en el estadio José Zorrilla (32ª jornada de Liga), y desgranó las virtudes del rival así como la forma de hacer daño a un equipo que se encuentra "muy cómodo sin balón y tiene las ideas claras".

"Tenemos que hacer que el Cádiz se encuentre incómodo. Ellos están en una posición privilegiada y pueden especular un poco, nosotros tenemos que ser agresivos, intensos, entender que el partido dura 90 minutos y ser ambiciosos con cabeza, sabiendo que sus transiciones son peligrosas" arrancó el técnico del Real Valladolid, consciente que ante el Elche no hizo su equipo un buen partido

El técnico local se centró en lo que está por delante: "Agua pasada no mueve molinos, somos conscientes que el otro día el fútbol nos dio un punto de los tantos que nos debe, porque igual no era merecido. No pensamos en nada más que en ganar al Cádiz, lo demás sirve de experiencia pero es un partido nuevo, 90 minutos de una batalla distinta y vamos a intentar hacerlo bien para poder ganarla".

Sobre el rival, comentó que se trata de un conjunto "intenso, fuerte, con bandas profundos, laterales que generan dos contra uno, y la figura de Negredo a nivel de referencia ofensiva para darles oxígeno". Completó su análisis advirtiendo que "meten mucha gente en zona de remate, tiene claro a qué quiere jugar y cómo". Para contrarrestarlo, indicó que "tendremos que tener más la pelota pero con esa vigilancia defensiva importante porque sus transiciones son imponentes".

Reconoció Sergio González que "en un año entero de liga hemos tenido cinco semanas alegres y son pocas, pero hay que intentar abstraerse de todo, coger las cosas que has podido hacer bien y saber que el día del Cádiz será totalmente distinto", con la misión única de "conseguir ganar un partido, y este nos puede dar ese empujón para afrontar lo que queda con más confianza".

Por último, sobre los efectivos con los que contará, el entrenador pucelano indicó que "Shon está bien, con un puntito de dolor muy pequeño; el Yamiq está bien, Joaquín desde el minuto 80 estaba muerto tras el Covid, y Kiko está prácticamente para entrar pero está claro que le falta ritmo de competición, estamos en ese proceso".