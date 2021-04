Competición archiva al expediente al presidente del Cádiz CF

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado el sobreseimiento y correspondiente archivo del expediente extraordinario incoado al presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno Fernandez, que fue iniciado el pasado 10 de febrero a instancias del director del Integridad y Seguridad de la RFEF.

Atendiendo al informe que ya emitió el instructor hace unas semanas, dicho comité asegura "compartir sus conclusiones" y reconoce que las palabras del presidente tras el partido ante la Real Sociedad "no cuestionaron las decisiones arbitrales sino la falta de un mismo criterio arbitral".

Competición está de acuerdo con la exposición realizada por el instructor, que considera que las declaraciones efectuadas por Vizcaíno "no cuestionan la honradez e imparcialidad del colectivo arbitral o de alguno de sus integrantes. Tampoco se efectúan con menosprecio ni emplean un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante. Las declaraciones se producen en caliente, tras un encuentro en el que es derrotado su equipo, y respecto a varias decisiones arbitrales iniciales a su favor que son rectificadas tras la intervención del VAR en contra de sus intereses".

El máximo responsable del Cádiz CF se mostró crítico con la diferencia de criterio del VAR después del partido contra el Real Sociedad disputado el pasado 7 de febrero, cuando tres decisiones originadas desde el vídeo arbitraje acabaron perjudicando al conjunto amarillo.

Sin embargo, en situaciones similares en otros encuentros, el equipo gaditano no recibió un trato igualitario. El ejemplo más palpable fue la mano dentro del área de un jugador del Elche, parecida a la Negredo en San Sebastián, que no fue revisada en el monitor ni señalada como penalti. Sin olvidar el escandaloso penalti sobre Alberto Perea en el choque contra el Granada que no pitó Alberola Rojas, designado para el encuentro que el Cádiz CF disputa frente el Valladolid el sábado 24 de abril.

"El presidente no cuestiona las decisiones arbitrales sino la falta de un mismo criterio arbitral pues, a su juicio, en los diferentes encuentros donde ha participado su equipo a lo largo de la presente temporada ha padecido criterios arbitrales diferentes", indicó el instructor del expediente, una consideración que asume Competición para cerrar el caso.