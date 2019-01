Sergio Sánchez, recuperado pero aún sin el ritmo para volver al once

Álvaro Cervera podrá disponer de casi todos los integrantes de la plantilla para la visita de este sábado al Almería, obviamente con la excepción de los lesionados de larga duración Servando y Juan Hernández. Entre los recuperados se encuentra Sergio Sánchez, aunque no parece nada claro que vaya a tomar parte en la cita de este fin de semana.

“Está bien, otra cosa es si me precipito o no para ponerlo. No tiene el ritmo de los demás, el partido es fuera… No me gusta precipitarme. No creo que los lesionados estén cuando se curan sino cuando vuelven a coger el ritmo. Hay casos excepcionales, partidos que son como finales, pero a Sergio lo queremos para la temporada, no para este partido”.

Otro nombre propio de un futbolista que sigue sin entrar de inicio es el de Salvi. “Entrena bien y creo que es de los jugadores que tiene que estar físicamente bien para aportar”. Dicho esto, Cervera admite que “si lo quiero poner de titular, está para ello”.

En cuanto a Aketxe y su ausencia en la lista ante el Granada, explica que “tuvo un juicio y estuvo dos días sin entrenar; considero que es normal que pasen cosas en la vida personal pero en la deportiva hay un mínimo y como tenía dudas, pues opté por él”. El entrenador profundiza sobre lo que ocurre con el vasco. “El tema de Ager es complicado porque apostamos por él y con el giro al 4-4-2 no lo podemos poner de delantero ni de mediocentro; con él en el campo nos aporta y nos da puntos, pero sin él también tenemos puntos. Hay que buscar el equilibrio para comprobar con qué va mejor. Habría que buscar la manera y es difícil”.