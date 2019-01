El alto precio de desbancar al que cumple

Jon Ander Garrido, que será novedad el sábado en Almería, ha pasado hoy por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde ha repasado la actualidad del equipo y ser ha referido a su estado físicos después de un inicio de campaña marcado por una dolencia. "Tuve problemas al empezar por la lesión de tobillo, me costó y cuando empecé a jugar pues fui a mejor. Individualmente si cada uno está a buen nivel hace que el equipo mejore, cada vez que entra un jugador lo hace bien".

El futbolista ha reconocido que se desenvuelve en un puesto en el que se vende caro ser titular cada jornada. "Tenemos una competencia grande. Ya vimos que Karim se tuvo que ir fuera para buscar minutos con lo jugadorazo que es. Nosotros peleamos por ponerle las cosas difíciles al míster y lo que venga bueno será". Precisamente el pasado viernes vio a sus compañeros desde la grada al tener que cumplir un encuentro de sanción. "Fue un partido muy completo del equipo ante el Granada, que era un rival complicado. Vi bien al equipo aunque habrá algunos aficionados que solo les importa el resultado, que gane y hay otros quieren espectáculo. En estos partidos hay mucho fútbol detrás", ha explicado el bilbaíno.

Sin asumir que ante el Almería volverá al once y que tendrá que hacerlo por alguno de sus compañeros, Garrido ha preferido ser prudente. "Seguramente sea injusta la decisión del entrenador porque hay gente que se merece jugar y esto es lo que hay. Creo que nunca seré entrenador por estas cosas, porque es difícil decidir". Su vuelta al equipo seguramente sacará del mismo a Edu Ramos.

Como hombre con recorrido y experiencia dentro de la plantilla, el pivote ha asegurado que cada jugador tiene claro que el asunto del colectivo es lo primero. "Aquí cada uno tiene que asumir su rol, hay tramos de temporada en los que te toca jugar menos pero es importante la actitud de la gente que no juega porque también son importantes para el rendimiento del equipo".

En la parte final de su intervención, ha hablado del enemigo a batir en el Estadio Juegos del Mediterráneo. "A veces el fútbol tiene mucho de cabeza, de tenerla bien puesta y no equivocarse. Con los equipos grandes, entre comillas, no necesitas motivación y con otros que no tienen tanto nombre hay que sacar la motivación de cualquier sitio. El Almería -rival el sábado a las cuatro de la tarde- no es uno de ellos porque ha estado en Primera muchos años, y llevan tiempo sin perder en casa. Tenemos que estar atentos porque están clasificados en una buena zona de la tabla y son peligrosos".