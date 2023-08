Sergio: "Llegamos mucho más fuerte como grupo que el año pasado"

Rueda de prensa de Sergio González, un día antes del debut del Cádiz CF en Liga este lunes (19:30 horas) contra el Alavés. El técnico catalán lo repasa todo con la ilusión del estreno sobre la mesa.

Momento del equipo. "Bien, estamos ilusionados y cada vez que llega una temporada tenemos que valorar mucho dónde estas y cómo estas, y sentirte contento de lo que has conseguido. Tenemos ganas de hacerlo bien y con los nervios del debut de una temporada nueva. Veo al equipo preparado con muchas ganas. Concienciado y responsabilizado".

Planteamiento de la primera jornada. "Durante la pretemporada hemos intentado solventar lo que el año pasado no funcionó y fue una carga en la mochila de lo que no queríamos. Es verdad que tuvimos muchas pequeñas cosas que pasaron a la vez, lesiones arrastradas, varias dolencias de pretemporada, la llegada tardía de Theo (Bongonda) y Brian (Ocampo)... nos hicieron tener menos elementos. Nos hicieron ser más débiles y tener menos elementos. Este año no están esas circunstancias. Las sensaciones es que llegamos mucho más fuerte como grupo y equipo. Veo al equipo con ganas de jugar ante su gente".

El papel del cuerpo técnico del Cádiz CF en la pretemporada. "Somos muy normales. Somos guía de los jugadores en un camino, hacerles ver qué es lo mejor. Contentos por la respuesta del equipo. Ha sido una pretemporada muy buena. Todo el mundo está siendo útil y protagonista. Hacerles ver que al principio de temporada es muy importante el grupo. Es una de las claves".

Referencia al Alavés. "Luis García Plaza fue míster mío en mi ultimo año como profesional. Siempre le gustó 1-4-2-3-1. Tiene buena comunicación con los futbolistas, llega bien. Los dos últimos partidos de pretemporada ha jugado con cinco atrás. Hemos preparado la semana con las dos opciones y antes del partido interpretaremos la que elija. Tiene a Rioja, que es diferencial. La lesión de Simeone les ha hecho daño arriba. El año pasado hizo bien las codas y por eso tuvo el ascenso".

Un rival directo para el Cádiz CF. "Es un debut con doble responsabilidad; un debut con tu gente en el que quieres hacerlo ben y eso te puede precipitar. Espero que veamos un Cádiz mas reconocible en casa, como al final de la pasada temporada. Enfrente estará un rival que va a pelear por el mismo objetivo. Eso hace que tienes que poner más atención al debut".

Variaciones con los tiempos de descuentos, que serán más extensos. "Lo hemos comentado, hablamos de partidos de 100 minutos más el añadido. Tuvimos una reunión el otro día con los árbitros y vemos que en el tema de las manos la interpretación sigue siendo muy aleatoria. Estamos hilando muy fino. Lo importante es que siempre se ejecuten de la misma manera las normas".