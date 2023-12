Sergio González: "El equipo ha hecho un partido bueno y el empate se me queda corto"

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, se mostró algo "contrariado" en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria tras rescatar un punto ante la UD Las Palmas. Contrariedad porque un mal inicio del encuentro hizo que fuera a remolque y porque el buen juego amarillo tras esta mala primera fase solo sirvió para conseguir un punto. La conclusión del técnico catalán ha sido que, a pesar del mal comienzo, "el equipo ha hecho un partido bueno y el empate se me queda corto".

Sobre el arranque de los suyos, que le costó un tanto de Pejiño en el minuto 6, ha resaltado que "creo que no hemos salido con la frecuencia que tenemos que salir. No hemos salido entendiendo la situación en la que estábamos, ha habido 8-10 minutos que nos han penalizado muchísimo, donde al final hemos estado cohibidos, no hemos estado contundentes, hemos estado espesos y hemos estado sin esa frecuencia necesaria para salir tal y como estamos".

Sin embargo, una vez superada esta mala primera fase, Sergio ha resaltado que, "después de esos 10 minutos, creo que el equipo ha hecho un partido muy bueno, ya en la primera parte, pero en la segunda parte hemos sido superiores a ellos. Hemos tenido situaciones muy claras. La verdad que ellos la primera que han tenido ha sido gol, han tenido la falta de Munir, pero nosotros hemos tenido un uno contra uno, una situación en la que el portero Valles ha sacado una mano increíble, la de Roger de cabeza... Creo que hoy después de esos segundos 80 minutos, el equipo ha hecho un partido bueno y el empate se me queda corto".

Uno de los aspectos que más está afectando a la plantilla cadista es la enorme racha de partidos sin ganar y que sigue sin romper. Ante esta situación, ha reconocido que "la racha que llevamos sin ganar es mucha. Eso, quieras o no, te hace perder confianza, quieras o no te hace estar con el agua al cuello, estar con el ¡ay! todo el rato. Con lo bien que habíamos empezado no entendíamos que íbamos a pasar por esta situación. La estamos pasando y es nuestra realidad. Cuanto antes lo afrontemos lo podremos sacar mejor. Es verdad que este equipo ante situaciones límite siempre responde".

Por este motivo, ha añadido que "estoy muy rabioso con los primeros 8-10 minutos porque hemos salido sin esa respuesta que luego sí hemos tenido durante todo el partido. Es verdad que moralmente y psicológicamente verte fuera del descenso es importante, pero no es definitivo. Al final, estamos en deuda. 17 jornadas y 14 puntos. No estamos haciendo lo mínimo que la teoría dice que tienes que hacer para poder salvarte. Estamos con ese debe, somos conscientes, creo que el equipo en los últimos partidos ha dado un paso adelante".

Con todo, una de las curiosidades del encuentro se ha producido con los cambios justo antes del gol de Chris Ramos, con los que Sergio quemaba todas sus naves en ataque, pero que tras el empate ha tenido que recolocar. "Justo antes del córner hicimos una apuesta muy arriesgada y tuvimos que recomponernos después de ese momento. Sí es verdad que estábamos atacando bien pero con el equilibrio necesario para que Las Palmas no nos pillara en una contra. Hemos entendido muy bien el partido, había gente que atacaba y gente que tenía que estar dando equilibrio para defender".

Por último, el entrenador del Cádiz CF ha restado importancia a la tangana en la que se vio involucrado en el descanso. "Son cosas del fútbol. Para los que hemos mamado el fútbol de futbolista y ya de entrenador son cosas que pasan, la velocidad del corazón es alta y eso queda ahí. Es mejor ni comentarlo. Son situaciones de la intensidad, de las ganas y de cada uno defendiendo sus intereses", ha sentenciado.