Los dos años de Sergio González en el Cádiz CF: un récord, Mendizorroza y una racha insoportable

Cuando un entrenador es cesado de su cargo, lo que queda es lo más cercano en el tiempo, que son los malos resultados que derivan en una medida habitual en el mundo del fútbol. Sergio González pierde su puesto en el Cádiz CF arrastrado por una nefasta racha de 17 jornadas consecutivas sin ganar, pero su trabajo en el conjunto amarillo va más allá de los últimos cuatro meses y medio que no han sido nada buenos hasta el extremo de que el equipo se atasca en la zona de descenso. Deja al equipo en el sitió donde lo pilló. Por eso ello y por eso el club prescinde de sus servicios.

El catalán es destituido dos años después de su aterrizaje de emergencia, cuando en enero de 2022 sustituyó a Álvaro Cervera para hacerse cargo de un equipo hundido al que llevó hasta la permanencia en 18 partidos. En Mendizorroza (en el último episodio de aquel curso) alcanzó su primer hito con aquella salvación 'in extremis' y Mendizorroza fue su tumba con la derrota (1-0) el pasado viernes 19 de enero. Él mismo se veía fuera a tenor de las declaraciones que realizó después del encuentro.

Sergio González logró dos veces la permanencia con un modesto equipo históricamente acostumbrado a sufrir en Primera División. Alargó su estancia en la máxima categoría como antes nadie había logrado. Caprichos del destino, se convirtió en el técnico cadista con más envites en la élite, 77, justo en el partido que le acabó costando el puesto.

Pocos podía imaginar que después del excelente comienzo de campaña (7 puntos de 12), el Cádiz CF se iba a ir hundiendo poco a poco y con él el entrenador que por más que buscó no dio con la fórmula adecuada para hallar la senda de la victoria. En los últimos partidos hizo variaciones tácticas y numerosos movimientos en la alineación consciente de que se quedaba sin cartuchos. Nada funcionó.

Su trabajo queda ahí. Dos años, dos salvaciones, récord de partidos en Primera... pero la mancha de esa pésima racha que acabó con su trayectoria en el equipo amarillo. Cuando la cosa no funciona, la cuerda se rompe por la parte del entrenador. Es más fácil echar a uno que a veinte. Él no es ni mucho menos el único culpable de la pésima marcha de un equipo que a día de hoy huele a Segunda. Una plantilla con apariencia de solvente demostró no estar a la altura en el terreno de juego.

El balance del ya ex técnico durante su etapa de 77 encuentros ligueros en el Cádiz CF es 18 triunfos, 28 empates y 31 derrotas. En los cinco envites de la Copa del Rey, dos igualadas y tres varapalos. En total, 82 partidos en los que nunca logró enlazar dos victorias consecutivas.