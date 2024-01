Sergio González: "Esto era una bola extra, pero no ha podido ser"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, asumió al término del partido que su equipo perdió con el Alavés en Mendizorroza que sus horas como máximo responsable deportivo de la plantilla pueden haber llegado a su fin.

Sabor a despedida. "Le doy las gracias a los jugadores por este tiempo. Les he dado las gracias uno a uno porque este momento es complicado para todos. Puede ser una despedida. Todos saben cómo son las cosas en el fútbol. Esto era una bola extra, creo que nos la habíamos ganado en estos dos años, pero no ha podido ser".

Análisis del partido. "En la primera parte hemos ido de menos a más y hemos acabado con buenas sensaciones. En la segunda creíamos que iba a pasar lo mismo, pero un error ilógico en esta categoría, un penalti absurdo, lo ha cambiado todo. Estamos en una vorágine que no salen las cosas, pasan estas situaciones...".

Cuesta arriba. "A partir del 1-0 lo hemos intentado, pero el gol nos ha hecho daño porque estamos muy débiles. Un partido de 0-0 lo hemos complicado. El penalti nos ha roto los esquemas emocionalmente. Ya no es el error en sí, sino la forma cómo se produce, por demérito propio, no por mérito del rival. Hemos tenido un par de situaciones para marcar, pero ha sido complicado".

Realista. "Ya se lo he dicho al presi, que los chicos están con nosotros, pero es una realidad que no nos está dando, no acabamos de encontrar el camino ni las soluciones. Cosas que teníamos claras, que dominábamos, ahora no nos están saliendo".

Ansiedad. "Esta racha tan larga sin ganar nos está lastrando. Al final no tengo duda de la voluntad y el alma de los chicos, que lo intentan, pero esa precipitación, la sensación de debilidad, se está manifestando mucho y nos impide demostrar el buen equipo que somos".

Un récord que no celebra. "Me han dicho que al cumplir 77 partidos con el Cádiz en Primera me he convertido en el entrenador que más veces ha dirigido al equipo en la máxima categoría... Eso quiere decir que el tiempo que hemos estado aquí lo hemos hecho muy bien, pero ahora mismo no lo valoramos porque no estamos en el mejor momento. Hemos conseguido objetivos, pero ahora no están saliendo las cosas. Hubiera preferido no alcanzar ese número y estar en mejor situación".