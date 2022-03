Sergio: "El Cádiz ha dado un golpe en la mesa"

Después de una victoria muy valiosa del Cádiz CF, Sergio González se sentaba ante los medios de comunicación aún saboreando el gol de Rubén Sobrino.

"Ha sido un golpe encima de la mesa. Los jugadores tienen ganas de redimirse y el partido de hoy no hubiera sido justo no haberlo ganado ante un rival muy grande, muy bueno en todos los sentidos. El equipo ha ido a por el partido desde el principio, hemos hecho un tremendo partido con mayúsculas y los chicos han demostrado que creen y que pueden sacar esto adelante. No le he pedido a los chicos que tengan los pies en el suelo sino que lo disfruten", indicaba antes de agregar que "no les he dicho nada de los pies en el suelo, hemos pasado situaciones que al futbolista te van mermando y hoy hay que disfrutarlo".

El entrenador del Cádiz CF apuntaba que "el vestuario está lleno de júbilo, con una inmensa alegría". "Hoy hay que disfrutarlo, saborearlo con los amigos, la familia porque el fútbol pasa muy rápido. Estar fuera del descenso supone un golpe de autoestima porque el equipo ha estado muy bien en otros partidos pero no ha logrado resultados como se merecía".

El mensaje a los rivales que ven que el Cádiz CF es capaz de tumbar a todo un Villarreal. "Es una victoria de prestigio. Supone estar fuera del descenso un golpe de autoestima porque el equipo ha estado muy bien en otros partidos pero no ha logrado resultados como se merecía. Hoy no ha sido así y esta autoestima debe estar por las nubes porque han demostrado su capacidad y hace que tengas una semana para trabajar con más alegría, seguir creciendo como equipo, como jugadores, hemos conseguido tres puntos diferenciales, hay que disfrutarlo y volver a la carga porque vale mucho".

Saborearlo y poco más porque hay que seguir trabajando duro. "Emocionalmente no te da tiempo a pensar. El grupo se merecía una alegría en el último minuto, que vea que el fútbol es justo y que si sigues creyendo, ese subidón te llega a ti y el equipo lo merecía, estoy orgulloso del equipo, de la afición, de los jugadores y os necesitamos a todos y entre todos lo vamos a conseguir".