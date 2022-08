San Emeterio: "Es normal que la gente pida fichajes, pero este grupo nos llevó a la permanencia"

Puesta de largo de un viejo conocido, Fede San Emeterio, que este miércoles pasó por la sala de prensa del estadio para ser presentado como fichaje ya en propiedad del club, tras estar seis meses cedidos la pasada campaña procedente del Valladolid.

Jorge Cordero, responsable de la dirección deportiva del Cádiz CF, se encargó de dar la bienvenida al jugador. "Un jugador de sobra conocido por todos vosotros. Hablamos de Fede San Emeterio. Estuvo cedido con nosotros y fue una pieza importante. Siempre lo hemos tenido en el mercado, valorándolo, pero él sabía que tenía que resolver una cuestión con su antiguo club. Cuando se ha dado toda la situación, hemos podido cerrar su fichaje. Se trata de un jugador de oficio, trabajo, compromiso, un jugador de equipo. Es muy querido en el vestuario y aporta mucho dentro y fuera del campo, que es algo que siempre valoramos. Estamos convencidos de que nos va a aportar".

El protagonista del acto habló de su convencimiento para volver al Cádiz CF. "Me movió los seis meses que estuve aquí. En este equipo estuve muy feliz esos meses y acabó todo bien para el equipo y para mí. No podía dejar escapar la oportunidad. Me sentí muy arropado por todos y fui feliz, y eso no se olvida tan fácilmente".

Ahora llego desde cero. "La llegada es ahora totalmente diferente. El curso pasado llegué a la mitad con lo que eso conlleva, pero ahora llego nuevo del verano. Veo una temporada ilusionante por delante, pero es una llegada distinta", agregando sobre esos problemas físicos que le apartaron del once al final de la temporada pasada que "la rodilla va con buenas sensaciones". "El año pasado al final me dio problemas e impidió estar con el equipo, pero ahora voy a tope".

Fue cuestionado por la exigencia de la afición para que lleguen refuerzos, dejando su fichaje como el de Alcaraz y Chust fuera de esa lista. "Es normal. Somos gente nueva pero ya estábamos el año pasado. En todos lo mercados hay rumores. El año acabó bien y el grupo del año pasado y la gran mayoría seguimos. Ese grupo sólido que se vio que debe continuar. Vendrá gente nueva y otros se irán como pasa siempre. Pero quiero resultar que la unidad del grupo nos llevó a la permanencia".