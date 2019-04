El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, compareció el domingo en rueda de prensa después de la última sesión antes del Zaragoza.

DOS SEMANAS SIN PARTIDO: “Hemos aprovechado para entrenar y descansar. Estamos preparados para el partido. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Ha pasado mucho tiempo después del último partido. El que nos nos toca hora es complicado, como lo son todos los rivales. No sabemos si nos ha venido bien el descanso. Hasta que no compitas no se verá si el equipo mejora”.

BAJÓN: “El equipo pierde la identidad de incomodar al rival y a partir de ahí crecer. Perdimos la colocación en el campo e intentamos volver a los conceptos básicos de siempre que no deberíamos haber perdido”.

BAJAS: “No llegan Pantic. Garrido, Juan Hernández Marcos Mauro y José Mari. Tenemos dos centrales y dos medios. Saturday viene con nosotros. Machís donde más cómodo está es en la banda, a partir de ahí hay que mover piezas”.

ROBER CORREA: “Él está preparado con normalidad. Ha entrenado como siempre. Comenté alguna cosa con él. Son cosas internas. Él también piensa que se ha equivocado”.

EL RIVAL: “El Zaragoza viene de un mal resultado fuera de casa en Mallorca y de una victoria en su estadio. Es un rival peligroso, con jugadores magníficos y un buen entrenador”.

PRIMA A LA PLANTILLA: “Es un asunto en el que no entro porque años atrás también se arregla al final. Mi opinión es que se debe cerrar a principio de temporada. Cada uno ofrece lo que piensa y pide lo que considera oportuno”.

OPCIÓN DE LA CUARTA PLAZA: “Estamos en la clasificación del año y es como si no fuese así. Ahora tenemos una oportunidad. Todo es presión, pero la presión es buena ni mala. No se puede decir si va a ser a favor o en contra”.

RENOVACIÓN: “Supongo que el presidente esperará a ver qué pasa hasta el final de temporada. La gente sabe que estoy contento y me gustaría seguir siempre que las cosas sean como hasta ahora”.