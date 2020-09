La clave del mercado en el Cádiz CF pasa por la operación salida. Hay dos semanas por delante. Son muchos los jugadores que ya saben (en algunos casos desde hace bastan tiempo) que no entran en los planes del club, pero no es fácil dejar un equipo de Primera. No son pocos los que ven la oportunidad de su vida de jugar en la máxima categoría.

A la ambición deportiva se unen las condiciones económicas. No es sencillo que un conjunto de Segunda iguale los emolumentos que los jugadores perciben en Primera.

Entre una cosa y otra, la entidad cadista trata de buscar una solución para la salida de más de una decena de futbolistas. Uno de ellos es Jean Pierre Rhyner. El defensa tiene asignado el dorsal 19 y hasta figuró en la convocatoria del partido contra el Osasuna (no llegó a saltar al césped), aunque el central se topó con la realidad en la segunda jornada.

El zaguero no formó parte de la expedición que se desplazó a Huesca en una clara demostración de su situación. El canterano Saturday, que juega en la misma posición, ocupó plaza entre los 23 elegidos mientras Rhyner se quedó en tierra.

El central suizo-peruano tiene dos años más de contrato con el Cádiz CF. El club contempla su salida cualquiera que sea la modalidad: traspaso o cesión. Hay algunos equipos de la categoría de plata que han preguntado por él y también han mostrado interés escuadras de otros países. A día de hoy parece más posible que se vaya al extranjero.

Rhyner vive una situación complicada en el equipo amarillo mientras figura en una primera elección realizada por el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, para afrontar los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar.

La lista definitiva se conocerá el 25 de septiembre y Rhyner tiene opciones de ser elegido mientras toma una decisión sobre su futuro inmediato.

Rhyner llegó a ser internacional sub'20 y sub'21 con Suiza, aunque ello no le impide jugar con la selección absoluta de Perú si es convocado al poseer la doble nacionalidad. Su padre es helvético y su madres es peruana.

El pasado mes de julio, la Federación Peruana de Fútbol recibió la autorización de la FIFA para poder contar con los servicios de Rhyner. El interés mostrado hace pensar en una posible convocatoria del defensa central para jugar los próximos partidos. Si no hay demora, se sabrá este misma semana.