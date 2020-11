Remiro se echa la Real a la espalda y apunta al Carranza

Álex Remiro despeja cualquier incógnita y anuncia que el domingo estará en el Ramón de Carranza para enfrentarse al Cádiz CF. El portero de la Real Sociedad ha sufrido en los últimos días como consecuencia del daño sufrido en el dedo de una mano, aunque asegura que su recuperación es total para estar a disposición del entrenador.

El guardameta ha pasado por Radio Marca Donostia para confirmar que está en condiciones para jugar en Cádiz, al tiempo que ha recordado los dos partidos menos que lleva jugados Jan Oblak, cuando se le ha denominado como el líder del trofeo Zamora. "Cuando juguemos los mismos partidos será más exacto y se valorará más, porque Oblak lleva dos partidos menos. Claro que es complicado de mantener, obviamente. Los números han reflejado lo bien que estamos atacando y lo bien que hemos empezado este año defensivamente", ha señalado.

Remiro es un hombre feliz en San Sebastián. "Cuando haces cambios y tomas decisiones, lo haces pensando que todo vaya bien, pero la verdad que no me pensaba que fuera a salir todo tan bien, que fuese a encajar tan bien en lo deportivo, en el club, en el día a día en la ciudad... No me arrepiento ya lo he dicho muchas veces", ha asegurado. Todo ello en la pelea con su oponente entre palos, Moyá, con el que tiene una excelente relación. "Antes, cuando me tocaba el rol de suplente, no era tan cercano como ahora con Miguel, por la relación que tenemos. El año pasado, cuando me tocó empezar en el banquillo, fui una persona diferente gracias a él, porque había sido él mi suplente y aprendí mucho de como lo llevó. Creo que somos muy parecidos, igual él me ve a veces como era a mi edad y eso ayuda. Ha sabido apretarme para sacar lo mejor de mí, te hace ir arrastras de él y mejoras".

A pesar del susto la pasada semana, cuando tuvo que abandonar el entrenamiento del miércoles por un fuerte golpe, pero ha confirmado que está para jugar este domingo frente al Cádiz CF. "Se me hinchó bastante un dedo, fue un tiro de Willian José que paré, pero sin impactar bien con el balón, pero estoy mucho mejor. Aunque juego vendado, estoy entrenando de maravilla y estoy disponible. Me ha preguntado Imanol, al final del entrenamiento, qué tal y le he dicho que bien", ha asegurado el portero de moda en la Liga española.