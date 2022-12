Reencuentro de la Asociación Canteranos del Cádiz CF

Días pasados la Asociación Canteranos del Cádiz CF, que preside José Ramón Jiménez, celebró una jornada de convivencia para despedir el presente año. Como siempre, muchos momentos emotivos en lo que supone el reencuentro de ex jugadores que compartieron juntos una fase muy importante de su vida cuando eran jóvenes en edad formativa.

La cita congregó a ex futbolistas y ex entrenadores de las secciones inferiores del club cadista para disfrutar de una plácida comida en la que se brindó por los éxitos personales de cada uno de ellos y por los del Cádiz CF para el año entrante. Como no puede ser de otra manera, hubo un recuerdo muy especial para los compañeros que ya no están presentes y que un día fueron un pilar en la unidad de este grupo.

La Asociación Canteranos del Cádiz CF es una entidad que agrupa a ex jugadores y ex técnicos con pasado en las categorías inferiores del club amarillo, y destaca habitualmente por un calendario repleto de actividades y compromisos de este grupo que lleva por bandera la convivencia entre esa vieja guardia de 'yogurines' que un día jugaron o entrenaron en defensa de un mismo escudo y sentimiento.

En esta ocasión el encuentro, a mesa y mantel, se llevó a cabo en la brasería Arte Serrano, donde el ambiente resultó exquisito entre las 'viejas glorias' de la cantera que acudieron a un reencuentro ya tradicional cuando se acercan las fiestas navideñas y el final de año.