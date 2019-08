Posible once del Cádiz CF ante el Extremadura

Tres de tres. Suena bien. Ese el ambicioso objetivo que el Cádiz CF se pone entre ceja y ceja en la tercera jornada de LaLiga SmartBank después de encadenar dos victorias en un frenética apertura de temporada que le ha impulsado hasta el trono de la clasificación gracias a los seis puntos de seis que atesora en su casillero. El inicio soñado del que no quiere despertar.

No deja de ser casi un hecho simbólico la ocupación del primer puesto en pleno esprint de salida del torneo, pero ya que el Cádiz CF está ahí por méritos propios, por qué no intentar disfrutar al máximo del hermoso paisaje que brinda esa privilegiada atalaya. Carpe diem.

El conjunto amarillo inicia la defensa del liderato con un enfrentamiento ante el Extremadura en el mejor escenario posible: el estadio Ramón de Carranza. Nada como en casa arropado por la hinchada. Programado a partir de las nueve de la noche (ofrecido en directo por televisión a través de los habituales canales de pago), es el compromiso que clausura el fin de semana de competición en la categoría de plata. El Cádiz CF tiene la última palabra el primer domingo de septiembre con los demás partidos ya finiquitados.

Una semana más, Carlos Akapo, Edu Ramos y José Manuel Jurado son bajas por problemas físicos. En el caso del sanluqueño, se entrenaba con normalidad tras superar una lesión muscular hasta que en la sesión del pasado jueves sufrió su segunda dolencia desde su fichaje por el Cádiz CF que conllevará un retraso en su estreno oficial. Tardará varias jornadas más en vestirse de corto.

Tampoco parece que vaya a jugar Iván Alejo, extremo cedido por el Getafe que firmó el viernes por el equipo amarillo, con tiempo para un solo entrenamiento un día antes del partido. En cualquier caso, sí forma parte de la convocatoria.

La escuadra de Álvaro Cervera ha sacado petróleo en sus enfrentamientos contra los novatos Ponferradina y Mirandés, aunque no siempre va a tener enfrente rivales con un jugador menos con tanta prontitud. Los amarillos sólo han estado por delante en el marcador, no sin dificultades, cuando se han visto en superioridad numérica. Quizás el domingo sea el día que haya que ganar contra once.

El Extremadura es un modesto que no se arruga. Ya demostró hace tres meses de lo que es capaz cuando se llevó un inesperado triunfo del recinto del barrio de la Laguna que sacó de cuajo al Cádiz CF de la fase de ascenso a Primera División.

No hay mejor referencia que el varapalo sufrido al final de la pasada campaña para subrayar el tópico de que no hay enemigo pequeño y vaticinar un choque de todo menos sencillo que obliga a los de casa a andar bien despiertos a la hora de la cena. Nada de bata y zapatillas, sino el mono de trabajo y el esfuerzo desde el primer hasta el último pitido del colegiado, fieles a la seña de identidad por la que es que conocido el cuadro gaditano.

Nada hace pensar en cambios en el once más allá de una mínima modificación en el caso de que el míster quiera apuntalar alguna posición. El propio Cervera reconoció el viernes que tirará del bloque que está funcionando con solvencia con esa media docena de puntos.

En la retaguardia estará Alberto Cifuentes entre los palos, escoltado por Iza Carcelén y Pacha Espino en los laterales. Juan Cala y Rhyner apuntan al eje de la defensa, pero no se puede descartar a Fali.

Garrido y Bodiger forman pareja en la medular en los dos primeros partidos, aunque José Mari va entrando poco a poco. El míster elegirá a dos de ellos, con Salvi en la banda derecha y el goleador Alberto Perea en la izquierda.

Álex Fernández se hará cargo de la múltiple función de segundo punta, trescuartista y ayudante allá donde haga falta. El hombre más adelantado será Caye Quintana si está a tope tras andar algo renqueante durante la semana. Si no es así, Nano Mesa gozará de su primera titularidad.

Fue también el entrenador quien advirtió el viernes del peligro de que el equipo caiga en la relajación empujado por el buen comienzo de curso. El primer enemigo del Cádiz CF es el propio Cádiz CF, sin olvidar a un adversario necesitado del alimento de los puntos tras haber sumado sólo uno en el albor de la Liga.

La clave una vez más pasa por la eficacia defensiva y el acierto de cara a puerta. Cinco goles en dos citas avalan a un equipo que acostumbra a tener problemas en ataque que está sabiendo solventar mientras el club termina de armar la plantilla.

Posible once del Cádiz

Cifientes, Iza Carcelén, Cala, Rhyner o Fali, Espino, Garrido, Bodiger o José Mari, Salvi, Alberto Perea, Álex Fernández y Caye Quintana o Nano Mesa.