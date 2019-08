El arranque de Liga: "Estamos contentos por haber ganado los dos primeros partidos ante recién ascendidos, que son complicados. Sólo hay que ver en Fuenlabrada. Ganamos ante rivales mermados, con diez jugadores. Partidos hasta ahora raros. Estamos expectantes cuando vengan los rivales duros".

Bajas para la tercera jornada: "Akapo, Edu y Jurado no llegan. Caye ha entrenado los últimos días".

Jurado: "Es un jugador importante. Debería serlo. Cuando está en condiciones tiene buena actitud, pero tiene una nueva lesión. Le tienen que hacer pruebas. La sensación es que puede estar parado bastante tiempo y en un jugador como él preocupa".

Lesiones en el fútbol: "Las lesiones siempre son las mismas en el cómputo general. Se va mucho al límite y los jugadores se pueden romper por cualquier cosa. Las lesiones son necesarias, si no hay es que algo se hace mal. Aunque si hay muchas también.

El Extremadura: "Fue el equipo que mejor terminó la pasada temporada. Nos ganó aquí. No tengo revancha. Hay que tener mucho respeto, tiene buenos jugadores. Es un equipo peligroso. Los seis puntos nos dan tranquilidad pero no podemos caer en la relajación".

"El rival tiene buenos jugadores y fuera de casa si ellos defienden bien te van a crear problemas".

Posible once: "Apostaremos por lo mismo. Perea y Salvi están bien, Caye ha entrenado y hay que ver".

Alberto Perea: "Es un jugador especial. Siempre he creído en él. Juega muy bien a veces el sistema no le viene bien porque jugamos con extremos"

Mercado: "Es algo que cansa. Hasta el último día no tienes a la gente que quieres. Se debería regular como en otros países y terminarlo antes de empezar. La gente que tiene que salir está mas fuera que aquí".

Iván Alejo: "Tiene unas condiciones espectaculares. Nos dicen que tiene grandes condiciones pero con un carácter especial. Hay que meterlo en un grupo bueno. Es extremo derecho, sacarlo de ahí es difícil. Habrá que ver si viene".

Choco Lozano: "Cuando jugamos contra el Tenerife hace dos años mis defensas decían que era el mejor delantero de Segunda".

"Todos los equipos se pueden mejorar. Esos dos jugadores si vienen nos darían un plus a la parte de arriba".

Brian: "Puede ser que siga. Es jugador del Cádiz y está entrenando. No me levanto pensando en qué va a pasar. No me fastidia. Mientras no haya problemas es uno más. Creo que va a venir un lateral izquierdo por lo que oigo".

Marcos Mauro: "Si sale sería una pena deportiva. En cuanto a centrales estamos bien. Cala es un jugador de nivel. Fali es de lo que me gustan. Rhyner y Marcos son diferentes. Rhyner es más técnico y Marcos es el ADN del Cádiz. Sergio Sánchez, los otros están mejor y cada uno tiene su ritmo. Lo ideal es tener cuaro centrales, pero si hay cinco trabajaremos con ellos".