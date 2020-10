Posible once del Cádiz CF en la visita al Athletic

El Cádiz CF se adentra en el complejo mundo de una Primera División en la que el grado de dificultad no hace sino aumentar con el paso de las jornadas. El conjunto amarillo afronta entre semana el cuarto episodio del campeonato con la segunda visita del curso 2020/21, en esta ocasión al moderno San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao, uno de los históricos del fútbol español que atesora numerosos títulos en su palmarés. Un rival de cuidado.

Junto al Real Madrid y el Barcelona, el cuadro rojiblanco forma parte de la terna de clubes que nunca han perdido la máxima categoría, con el mérito añadido que supone nutrirse únicamente de jugadores de su zona.

El conjunto anfitrión ejerce el indiscutible papel de favorito, pero los gaditanos no renuncian a nada. Van a por todas en el primer encuentro que se disputa esta temporada en La Catedral. Los vascos llegan pletóricos tras imponerse (1-2) a domicilio al Eibar.

No hace falta explicar más para saber que el Cádiz CF acude al feudo de uno de los clásicos al que visitó por última vez hace 14 años y medio. Los antecedentes no favorecen a los gaditanos.

Se presenta con la humildad de un recién ascendido pero con la noble intención de conseguir fuera lo que se le escapa en casa. Dos derrotas en el estadio Carranza (0-2 contra el Osasuna en la apertura de la Liga y el reciente 1-3 frente al Sevilla) y la importante victoria (0-2) en Huesca componen el recorrido de un equipo consciente de la necesidad de sumar puntos en el largo camino que conduce hasta la permanencia.

Los amarillos pretenden ir más allá de las buenas sensaciones que ofrecieron en el duelo andaluz. No se trata sólo de plantar cara a un adversario de mayor potencial, sino de poseer la suficiente eficacia como para obtener un buen resultado, que es lo que cuenta a la hora de la verdad. No cometer errores, máxima concentración de principio a fin y, por supuesto, que las decisiones arbitrales no perjudiquen al modesto, como sucedió hace cuatro días.

Las apreturas del calendario, con tres partidos en ocho días (entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre) hacen que el entrenador, Álvaro Cervera, se plantee hacer alguna rotación en el once, aunque la base será similar a la de los últimos compromisos.

A la espera de la llegada de refuerzos, el técnico se lleva a Bilbao a 24 jugadores, incluido Jeremías Ledesma.

Las incógnitas sobre la posible alineación empiezan en la portería y se prolongan hasta la delantera. Con Jeremías Ledesma de estreno en la convocatoria, está por ver si el técnico da la alternativa al arquero italo-argentino. Todo apunta a que sí. Y en punta, la duda es si Álvaro Negredo tiene descanso porque en tres días hay una nueva cita (ante el Granada en territorio cadista).

Hay otros interrogantes, como la presencia o no de Salvi, con molestias tras el encuentro contra el Sevilla. Y en la medular cabe la posibilidad de algún movimiento dadas las múltiples posibilidades que hay en esa posición.

Sea como sea, el Cádiz CF jugará con su estilo de sobra conocido en un choque que se prevé intenso. La prioridad, para no perder costumbre, no otra que mantener la portería a cero y para ello es fundamental minimizar los fallos porque en Primera nadie perdona. Los leones tienen pegada de sobra y apretarán en su campo pese a no contar con el inestimable aliento de su hinchada.

La obligada ausencia de público puede suponer una pequeña ventaja que los amarillos intentarán aprovechar.

Alineaciones probables

Athletic: Unai Simón, Capa, Unai Núñez, Íñigo Martínez, Yuri, Dani García, Unai López, Muniain, Raúl García, Morcillo y Williams.

Cádiz CF: Ledesma o David Gil, Iza Carcelén o Akapo, Marcos Mauro, Cala, Espino, José Mari, Augusto Fernández o Jonsson, Álex Fernández, Salvi o Iván Alejo, Pombo o Alberto Perea y Negredo o Lozano.

Árbitro: González Fuertes (asturiano).

Estadio: San Mamés (19:00/Movistar LaLiga/Orange).