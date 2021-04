Posible alineación del Cádiz CF ante el Real Madrid

Un día grande venido a menos es el que vive este miércoles el Cádiz CF, que recibe nada menos que al Real Madrid. Lástima que lo haga con el estadio vacío de espectadores y con muchas de las estrellas del conjunto blanco fuera de combate. A pesar de esto, se trata de un duelo muy desigual que puede ir a más en próximas temporadas si sale adelante el proyecto de la Superliga que encabeza, junto a otros clubes europeos, el Real Madrid.

El hecho de que el encuentro se disputo en mitad de semana no ha permitido saborear el empate ante el Celta ni asumir lo que realmente significa tener al rey de Europa frente a uno de los modestos de Primera. Algo así como hombre pobre, hombre rico, que representan a la perfección el papel del Cádiz CF y el del Real Madrid. Luego cuando la pelota asuma el protagonismo sobre el césped ya se verá. Como se comprobó en Valdebebas en la primera vuelta (0-1).

El equipo de Álvaro Cervera sigue en su propósito de cerrar cuanto antes la permanencia. Y aunque sabe que el enemigo de este miércoles no es el ideal para sumar, el valor de los puntos en esta ocasión y el próximo sábado, ante el Valladolid, es el mismo a pesar de que dista un mundo el potencial de uno y otro.

El Cádiz CF conoce cuál es su papel preferido ante un Real Madrid que se lo 'robó' cuando tumbó al Barcelona. No hay lugar a tener el balón ni a presionar a los de Zidane, ya que Cervera lo entiende como un suicidio sobre el verde. Esperar cerrados y que los blancos toquen lo más lejos del área de Conan Ledesma es el guión deseado.

Con la continuidad de Álex y Perea como bajas, la duda de Cala y el hecho de jugar tres partidos en una semana, no hay que descartar que Cervera efectúe alguna variación más de la esperada por aquello de dosificar los 270 minutos de sus pupilos en seis días. Especial atención a Iza, Espino o Negredo, si es que el técnico opta por Akapo, Jairo o Choco Lozano.

El Real Madrid visitará este miércoles al Cádiz CF sin margen de error en su pugna por el título de Liga, un duelo al que llega con siete bajas, con un gran desgaste físico por un calendario que no da tregua y consciente de que deberá pelear al máximo ante un rival que lucha por la permanencia.

El reto del doblete es mayúsculo para Zinedine Zidane y sus jugadores. La carga de partidos no para de provocar bajas. Toni Kroos y Luka Modric, los últimos de una lista eterna. Y la situación de la pandemia tampoco ayuda a un Real Madrid que lucha contra los inconvenientes.

No los superó en el Coliseum Alfonso Pérez, donde 12 jornadas después se quedó sin gol y empató a cero con el Getafe. Desde que lo hizo en El Sadar a inicios de enero, los de Zidane no habían vuelto a acusar falta de pegada en Liga. Los problemas con la cantidad de bajas que dejó la semana decisiva con eliminatoria europea ante el Liverpool y la intensidad del clásico, pasó factura. Enganchó al Real Madrid a la pelea por todo, pero las consecuencias no cesan en un equipo que no quiere poner el foco en la Champions y peleará por la Liga hasta el final.

A tres puntos de distancia del Atético de Madrid, la obligación marca la visita a Cádiz. Zidane mezcla las alegrías con las preocupaciones. Por un lado puede recomponer su defensa recuperando dos meses después a Dani Carvajal, a Nacho tras sanción y a Raphael Varane, que ha superado el coronavirus. Le invita a resucitar una defensa de cinco, ya que las ausencias castigan su centro del campo.

Regresa al mando Casemiro, una vez cumplido el castigo por su expulsión ante el Barcelona, pero un problema de espalda deja fuera de combate a Luka Modric; Fede Valverde sigue al margen tras un contacto con un positivo de Covid-19 y no remiten las molestias en Toni Kroos. Solo queda Isco Alarcón como centrocampista en la plantilla. Zidane sigue sin ver fino a Eden Hazard y son bajas por lesión Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Ferland Mendy.

La convocatoria cadista se retrasa

El Cádiz CF no dará a conocer hasta hoy mismo la lista definitiva de jugadores que formarán parte de la convocatoria y que estarán inscritos en el acta arbitral. Álvaro Cervera apura todo lo posible a la espera de resolver algunas incógnitas que afectan al estado de sus pupilos.

Álex Fernández y Alberto Perea están descartados de nuevo para este compromiso, como era de esperar al no estar ninguno de ellos entrenando con el grupo. Pero no se sabe si al final entrenador decidirá meter entre los citados a Juan Cala, que ayer era duda, o llamar a un defensa central del filial si entiende necesario reforzar ese puesto entre los suplentes.

Cervera buscará el mayor equilibrio posible entre los componentes disponibles de su plantilla porque un encuentro de la exigencia del que supone enfrentarse al Real Madrid así lo obliga. Todo ello sin descartas más variaciones de las que se pueden sospechar en la alineación por aquello de la disputa de tres encuentros en menos de una semana. Celta, Real Madrid y Valladolid suponen un plus de exigencia entre domingo y sábado.