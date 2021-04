Álex y Perea siguen descartados; Cala es duda

No hay mejores noticias en el Cádiz CF en cuanto a la recuperación de efectivos para recibir este miércoles al Real Madrid (22:00 horas). Álvaro Cervera no ha tenido margen para que Álex Fernández y Alberto Perea hayan entrado en la dinámica del grupo, pues ambos continúan al margen. Otra cuestión es Juan Cala, que está apretando para estar en la convocatoria, si bien Cervera tiene dudas sobre su aportación.

Cuando el preparador del Cádiz CF ha sido cuestionado por el estado físico de los suyos ha respondido lo siguiente: "Perea y Álex seguro que son bajas. Y Cala está ahí, que si sí, que si no. Con mucha precaución, mucho tratamiento. Nos puede echar una mano pero es improbable que esté desde el principio", ha explicado el técnico.

Para Álex Fernández será el cuarto encuentro fuera de combate después de perderse los disputados contra Valencia, Getafe y Celta, mientras que Perea acumulará dos jornadas sin estar a disposición del preparador (Celta y Real Madrid). Dos de los futbolistas con más calidad y capacidad de aportar clase y un pase de gol en ataque tendrán que ver a sus compañeros desde la grada.

En el caso de Juan Cala, la sensación es que va a formar parte de la convocatoria pero que no estará en el once. Otro tema es que Cervera recurra a sus servicios con el choque ya iniciado. El lebrijano ha apretado estos días para que el técnico pueda disponer de él, y si bien sus prestaciones físicas han mejorado, desde el cuerpo técnico se le mira con dudas para un duelo de la exigencia que tiene el que mide a los amarillos con el conjunto blanco.

El pasado domingo Malbasic fue la principal novedad de la alineación en una posición en la suele actuar Perea, aunque en ocasiones también lo ha hecho Álex. El serbio estuvo a punto de hacer gol en un lanzamiento que dio en el larguero tras tocar el portero del Celta.

Sin Cala, los elegidos fueron Fali y Marcos Mauro, que ejercieron de líderes en el centro de la defensa y que están llamados a repetir ese papel contra el Real Madrid. Eso sí, todo apunta a que Cala estará en el banquillo por lo que pudiera pasar.

Cervera ha admitido que la carga de partidos es grande en pocas fechas. "No es fácil preparar un partido hace dos días y cuando juguemos éste jugaremos en otros en dos días. Tres partidos en una semana es difícil. Jugadores como los que tenemos nosotros no están acostumbrados. El calendario está hecho así y veremos si hacemos muchos cambios o no", ha apuntado el entrenador del Cádiz CF.