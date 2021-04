El Real Madrid confirma la vuelta de Carvajal y Varane

Zinedine Zidane confirmó que ante el Cádiz CF podrá volver a disponer de Dani Carvajal y Raphael Varane en defensa, recuperados de una lesión muscular y del coronavirus, respectivamente, mientras que el belga Eden Hazard seguirá de baja hasta que tenga buenas sensaciones y el alemán Toni Kroos no entrará en la convocatoria.

"Están bien Rafa y Carva, van a estar con nosotros mañana. Es una buena noticia", afirmó Zidane aliviado tras tener que jugar en Getafe con una defensa de circunstancias y sin ninguno de sus teóricos titulares.

Sin embargo las malas noticias no cesan para el técnico francés que sigue sin recuperar a Hazard y descartó a Kroos. "Si no está es porque no está al cien por cien", afirmó sobre el belga que entrena con el grupo pero no termina de dar el paso a su vuelta. "Está recuperando sensaciones y lo importante es que cuando vuelva esté al cien por cien. Se puede decir que nunca hay un jugador que lo esté, pero la sensación de Eden no es la misma y hay que estar muy atentos como estamos haciendo. Mañana no va a estar, veremos para el sábado o el martes que viene".

Para Zidane lo que ocurre con Hazard tras varias recaídas en lesiones musculares esta temporada "es un caso distinto" al resto de jugadores y dijo que solo volverá cuando "esté totalmente bien". "Lo más importante es la sensación del jugador. En Cádiz no va a estar, espero que el sábado pueda estar con nosotros", sentenció.

Modric, baja de última hora

El croata Luka Modric causa baja tras sufrir unas molestias de espalda en el último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentarse al Cádiz CF, en el que Zinedine Zidane traslada sus problemas en defensa al centro del campo, recupera a Dani Carvajal y Raphael Varane tras lesión, y a Nacho y el brasileño Casemiro después de un partido de sanción.

Los contratiempos marcan los últimos partidos del Real Madrid, que en vísperas del encuentro liguero en Cádiz pierde a Modric. El croata llevaba varios partidos al límite y sufrió un tirón en su espalda en el entrenamiento del martes en la ciudad deportiva de Valdebebas.

El uruguayo Fede Valverde debe seguir aislado tras tener contacto con un positivo por coronavirus y Zidane solo dispone de la primera plantilla a Casemiro, que regresa tras sanción, y de Isco Alarcón.

Son bajas por lesión Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Ferland Mendy, y sigue fuera de la convocatoria el belga Eden Hazard. Zidane tira de la cantera con la llamada a Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas y Antonio Blanco del Castilla.

Los 20 convocados para el partido de Liga ante el Cádiz CF son:

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: Carvajal, Odriozola, Militao, Nacho, Varane, Marcelo, Víctor Chust y Miguel.

Centrocampistas: Casemiro, Isco, Blanco y Arribas.

Delanteros: Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo, Benzema y Mariano.