Cervera: "El Real Madrid es candidato a ganar la Champions"

Álvaro Cervera, técnico del Cádiz CF, se ha referido este martes a la realidad a la que se enfrenta su equipo en Liga con la llegada este miércoles del Real Madrid. Un encuentro muy complicado pero por el que pasan puntos para acercarse a la salvación.

Cervera tiene claro que en poco se va a parecer el equipo blanco al de la pasada jornada. "Todos hablamos del partido que le vimos contra el Getafe, pero no estaba Casemiro, Kroos, Benzema, Nacho.... El Real Madrid es candidato a ganar la Champions. Si gana nuestro partido lo mantiene vivo en la Liga y va a sacar un equipo importante. Lo normal es que lleven el peso del partido y trataremos de cambiar esa dinámica". En este sentido, ha agregado que "ellos van a tener la pelota y nosotros a defender, y cuando fallen y cuando robemos saldremos a atacar. El plan no es presionar. Manejan la pelota, tienen mucha calidad y espero que la manejen donde no nos hacen daño".

Entiende que el valor de los puntos es el mismo en el duelo contra el Madrid que contra el Valladolid (próximo sábado). "Importante son los dos. Nos quedan unos puntos para salvarnos, pero sí es verdad que dentro de la normalidad se tiene más posibilidades de puntuar en el del sábado, pero no se sabe. Pero da igual que sea contra el Madrid o no".

"En Valdebebas hicimos veinte minutos espectaculares en la primera parte, pero no es el Madrid de ahora"

Ha hablado de lo sucedido en Valdebebas en la primera vuelta, cuando el Cádiz CF se impuso 0-1. "No tiene nada que ver. Hemos visto algunos cortes. Hicimos veinte minutos o media hora espectaculares en la primera parte. No es el Madrid de ahora ni nuestro contragolpe es el de entonces. El partido del Getafe no me vale como referencia. El Madrid jugando a la contra es más peligroso que teniendo la pelota. No me fijo en aquel partido".

Cervera tiene buenas sensaciones con sus pupilos para lo que está por llegar. "Todos sabemos dónde estamos, mejor que los que están por detrás. Lo veos a todos lejanos y se nos pueden acercar si no sumamos. El partido contra el Celta me deja que el equipo está metido. Espero que sigamos así".

Antes de seguir profundizando en lo que resta de competición, se le ha puesto sobre la mesa el nombre de Pombo, cuya participación es casi nula. "Imagino que el no está contento por su situación deportiva ni la personal. Tiene características buenas para un equipo que maneja la pelota y ahí si lo puedo utilizar. Cuando vino sobresalía pero ahora se ha igualado todo más. Creo que hay cosas de él que al equipo le condiciona. Y como soy amarrado en ese sentido lo utilizo cuando puedo, pero él querrá jugar más".

"Si algún día conseguimos el objetivo, todos nos relajaremos y entonces utilizaré gente menos castigada"

Cuestionado por la elección de las alineaciones cuando la permanencia esté atada, ha dicho lo siguiente: "Si algún día conseguimos el objetivo, que es difícil hasta que no queden dos o tres jornadas, entonces todos nos relajaremos y entonces utilizaré gente menos castigada, pero para mí es una hipótesis muy lejana".

La temporada está siendo fuerte en cuanto a exigencia física y el preparador del Cádiz CF lo sabe. "Es Primera y muchos de nuestros jugadores nunca han jugado en Primera. El ritmo es otro, la presión es otra... Real Madrid está jugando domingo y miércoles y eso pasa factura, y nosotros por lo que he dicho antes. Estamos en el número de lesiones parecido a otros años. La clave es tener las ideas claras para arreglarlas".

Ha salido a relucir en la sala de prensa lo que pasó la campaña pasada cuando el equipo obtuvo el ascenso, un bajón que provocó que perdiera el primer puesto, y un posible cambio de estilo cuando se ate la permanencia. "Yo ahora como voy a jugar contra el Madrid y veo vídeos del Madrid. Todos los equipos que juegan contra el Madrid esperan atrás y juegan a la contra. ¿El descontento? Tenemos que jugar para salvarnos, que este equipo se quede en Primera y que lleguen esas ayudas por estar en Primera. Si alguien quiere patrocinar que hay que jugar de otra forma, que defiendan lo suyo que yo defiendo lo mío. Jugamos a otra cosa el día del Celta allí y nos metieron cuatro. La realidad es que no jugamos a dos toques y debemos defender con muchos hombres. Hay que salvar al equipo y el que está aquí está para eso. Y si pasa lo del año pasado de esos tres partidos, pues pasará factura".

"Zidane me parece una persona muy sencilla; lo ha sido todo en el fútbol y es un señor y un entrenador espectacular"

Palabras cariñosas y de admiración hacia Zinedine Zidane. "Me parece una persona muy sencilla. Lo ha sido todo en el fútbol. Un señor espectacular, un entrenador espectacular. Un tipo entrañable. Ha ganado tres Champions. Somos diferentes pero lo vi en el encuentro contra el Barcelona y jugó muy Cádiz".

Para acabar, la iniciativa de la afición del Cádiz CF de hacer una quedada motera. "Echamos de menos a nuestra gente. El no público tiene las dos caras. En un partido como el de mañana se le echa de menos. Verlos mañana nos emociona y ayuda. Igual el día del Celta con publico no hubiéramos podido jugar de la misma manera".