Los movimientos judiciales relacionados directa o indirectamente con el Cádiz CF no paran de sucederse en los últimos tiempos. El siguiente episodio está previsto que se desarrolle esta misma semana. Quique Pina, ex consejero del club, ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional. Si no se produce un cambio de fecha, debe comparecer el próximo viernes en el Juzgado Número 5 del órgano con sede en Madrid. Es el que instruye el caso de la mano del juez José de la Mata.

Pina tendrá que declarar por una pieza separada de la Operación Libero, en este caso por una presunta cuota defraudada a la Hacienda Pública establecida en 2,8 millones de euros.

Las investigaciones se han ido de desarrollando durante este último año y pico después la detención, el 31 de enero de 2018, del ex presidente de Granada y entonces consejero del Cádiz por presuntos delitos de fraude fiscal, insolvencia punible y blanqueo de capitales en el traspaso de jugadores durante su etapa como dirigente del club nazarí.

Pina pasó más de dos semanas en prisión hasta que quedó en libertad con cargos mientras la investigación seguía avanzando. En las últimas semanas, el juez encargado del caso lo ha ido separando por piezas y una de ellas es la que se ve el viernes. Hay otras piezas pendientes, como un presunto delito de alzamiento de bienes, y otra más relacionada con Hacienda por la venta en su día Ciudad de Murcia y una supuesta cantidad no declarada de alrededor de tres millones de euros que Pina siempre ha sostenido que no le corresponde pagar a él porque nunca llegó a recibir dinero por la venta de ese club.