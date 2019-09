Perea: "Hicimos un buen trabajo en equipo"

Alberto Perea, futbolista del Cádiz CF, se quedó con la labor colectiva en el partido contra el Deportivo. "Hay que resaltar el trabajo del equipo, creo que hemos estado bien. Tuvimos ocasiones, pudimos llevarnos los tres puntos, pero al final cero a cero. Queda mucha Liga, el fin de semana que viene tenemos un partido importante contra el Almería”.

Destacó su buen inicio del partido. "Al principio el lateral me dejaba recibir y podía darme la vuelta para encarar, luego el lateral me seguía y me costaba algo más tener que dejarla de cara. Yo lo que quiero es ayudar al equipo, seguir trabajando e intentar hacer daño dentro de los partidos".

"Nosotros hacemos nuestro trabajo, lo que nos manda nuestro entrenador. El Deportivo nos ha dado el balón y creo que hemos estado bien. Tuvimos ocasiones, pero no entró el balón, y eso también es importante. Hemos tenido el balón casi todo el partido, hemos circulado bien de un lado a otro, llegaron ocasiones, pero si seguimos así estoy seguro de que entrará", aseguró Perea.