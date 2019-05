La rueda de prensa de Álvaro Cervera previa al partido de este domingo en el Ramón de Carranza, a partir de las 18:00 horas contra Osasuna, también permitió conocer de primera mano la actualidad de la plantilla, en la que se mantienen varios jugadores como serias dudas.

Según explicó el entrenador, hasta este sábado no sabrá si puede contar con Garrido y Sergio Sánchez. En el caso del centrocampista vasco, se cayó la pasada semana del once inicial en riazor por unas molestias durante el calentamiento, mientras que el central arrastra problemas musculares que le condicionan el trabajo con el grupo.

"Si estuviéramos en noviembre, no jugarían, pero estamos en los últimos cuatro partidos, así que ya veremos; a mí no me gusta estar pendiente hasta última hora, pero es verdad que la situación es extrema", razonaba el técnico, dejando con ello entrever que ambos futbolistas podrían participar de inicio, aunque en el caso del catalán también se encuentra a la espera de una prueba.

Aparte de los dos jugadores referidos, hay otros cuyo estado ha generado cierta preocupación o que vienen de lesiones que les han mantenido parados durante varias semanas. Así, el delantero venezolano Darwin Machís se ha ejercitado los últimos días con precaución, aunque Cervera confesó que nadie le ha alarmado al respecto, mientras que los defensas Marcos Mauro y Carmona aún necesitan coger ritmo.

En estas circunstancias, Cervera no descarta que el recién incorporado Fali, cedido la pasada semana por el Nástic para cubrir la ficha vacante dejada por Pantic, lesionado de larga duración, pudiera debutar este domingo. "Está dispuesto y hay posibilidades de que entre y juegue, y también de que no juegue. Si no está Sergio debuta Fali seguro".

Precisamente al central valenciano le dedicó una parte de su intervención el preparador cadista. "Es de ese tipo de jugadores que juegan en varias posiciones, que lo hacen bien, que prestan atención a todo, que se amoldan a lo que el equipo necesita. Me gusta. Es un motivador en el campo, está todo el tiempo hablando pero para ayudar, para colocar, esa es la sensación que da, pero luego hay que jugar, porque el balón va a los pies, no a la boca. Ha jugado en el Barcelona B, donde se exige una salida bastante aseada. Siempre lo he tenido en mente, pero por las situaciones que se han dado no ha podido venir antes. Es polivalente y me gusta".